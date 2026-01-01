Леон Драйзайтль

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В НХЛ раздали награды: «Харт Трофи» взял Драйзайтль, Макар – лучший новичок
#НХЛ
Хоккей
Драйзайтль – лучший бомбардир регулярки НХЛ, Овечкин и Пастрняк разделили лидерство по голам
#Александр Овечкин
Хоккей
Драйзайтль набрал более 100 очков в этом сезоне НХЛ. Он первый, кому это удалось
#Леон Драйзайтль
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Впервые лучшим в НХЛ стал немец. Бросал хоккей ради футбола, дружит с игроком «Баварии», о нем почти не пишут дома
#Леон Драйзайтль
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