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#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Леон Драйзайтль #Давид Пастрняк

Драйзайтль – лучший бомбардир регулярки НХЛ, Овечкин и Пастрняк разделили лидерство по голам

27 мая 2020, 10:18

НХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат и разрабатывает план по продолжению сезона в формате плей-офф.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи», как лучший бомбардир – у него 110 очков (43+67)

Приз «Морис Ришар Трофи» выиграли Александр Овечкин («Вашингтон») и Давид Пастрняк («Бостон») – оба забили по 48 голов. Последний раз два победителя в этой номинации были десять лет назад (Кросби/Стэмкос).

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