Александр Овечкин
НХЛ
Хоккей
Давид Пастрняк
Леон Драйзайтль
Драйзайтль – лучший бомбардир регулярки НХЛ, Овечкин и Пастрняк разделили лидерство по голам
27 мая 2020, 10:18
НХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат и разрабатывает план по продолжению сезона в формате плей-офф.
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи», как лучший бомбардир – у него 110 очков (43+67)
Приз «Морис Ришар Трофи» выиграли Александр Овечкин («Вашингтон») и Давид Пастрняк («Бостон») – оба забили по 48 голов. Последний раз два победителя в этой номинации были десять лет назад (Кросби/Стэмкос).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые