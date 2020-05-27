Драйзайтль – лучший бомбардир регулярки НХЛ, Овечкин и Пастрняк разделили лидерство по голам

НХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат и разрабатывает план по продолжению сезона в формате плей-офф.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи», как лучший бомбардир – у него 110 очков (43+67)

Приз «Морис Ришар Трофи» выиграли Александр Овечкин («Вашингтон») и Давид Пастрняк («Бостон») – оба забили по 48 голов. Последний раз два победителя в этой номинации были десять лет назад (Кросби/Стэмкос).