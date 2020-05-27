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#НХЛ #коронавирус

НХЛ отменила регулярку, но придумала новый плей-офф. Как все это будет

27 мая, 02:25
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Да, сезон точно возобновится

Комиссионер НХЛ Беттмэн рассказал все подробоности. Краткие итоги его выступления:

  • Точных сроков по возобновлению сезона никто не знает.
  • Плей-офф на 24 команды, матчи в двух городах, регулярка отменена.
  • Тренировочные лагеря не начнутся раньше июля.

Плей-офф начнется сразу, но с необычным форматом

Простое нововведение: в плей-офф теперь попадают по 12 лучших команд с Запада и Востока.

Чуть сложнее: по четыре лидера из каждой конференции проведут круговой турнир. Так они определят посев в плей-офф. Восток: «Вашингтон», «Бостон», «Тампа», «Филадельфия». Запад: «Сент-Луис», «Вегас», «Колорадо», «Даллас».

Самое сложное: остальные клубы (места с 5 по 12) проведут квалификационные серии до трех побед. Победитель каждой из этих серий попадет в первый раунд к остальным сеяным. Пары квалификации уже известны (правая колонка):

НХЛ отобрала 10 городов. Матчи пройдут только в двух

Лига приняла окончательное решение о формате проведения плей-офф НХЛ. Запад и Восток получат по одному городу в качестве места для матчей. При выборе учитываются не только критерии льда. В каждом городе командам обеспечат отели и грамотную логистику, чтобы избежать любых проблем.

Сейчас в предварительном списке лиги значатся десять городов: Даллас, Чикаго, Коламбус, Эдмонтон, Ванкувер, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Питтсбург, Торонто, Миннеаполис. Из них и выберут два нужных города. «Мы ожидаем проведение матчей летом и ранней осенью», – говорил Беттмэн. С выбором торопиться точно не будут.

Отмена регулярного сезона = досрочное вручение наград

  • Вратари «Бостона» Раск и Галак выиграли «Уильям Дженнингс Трофи». Их команда пропустила меньше всего шайб в регулярном сезоне.
  • Леон Драйзайтль – лучший бомбардир сезона НХЛ. За 71 матч Драйзайтль набрал 110 очков. Он забил 43 гола и сделал 67 ассистов. Коннор Макдэвид отстал от него на 13 очков.
  • Александр Овечкин в девятый раз выиграл награду лучшему снайперу НХЛ. В этот раз он разделил трофей с Давидом Пастрняком из «Бостона». Оба забили по 48 шайб.

Неудачники регулярки теперь ждут лотерею драфта

Мимо плей-офф пролетают «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Анахайм» и «Нью-Джерси». Для них все закончено в сезоне, но переживания начнутся уже через месяц. 26 июня состоится драфт-лотерея: именно на этом мероприятии определяется команда, которая получит первый пик. В прошлом сезоне «Нью-Джерси» взял под ним Джека Хьюза.

Предварительное положение лучше всего у «Детройта» и «Оттавы». Шансы в лотерее определяются по итогам регулярного сезона. Кто хуже – тот имеет больше возможностей в процентах. «Детройт» наиграл на 18,5% шансов на первый пик, «Оттава» – на 13,5%. Вот только «Оттава» получит еще 11,5% дополнительно из-за обмена с «Сан-Хосе».

Поэтому получается, что именно «Оттава» имеет наибольшие шансы. Всего в лотерее драфта поучаствуют 15 клубов: к семерке добавятся восемь проигравших в квалификации (им присвоят неопределенный статус). «Оттава» уже попросила фанатов отметить 26 июня в календарях. Алексис Лафренье – главный фаворит драфта-2020. Его же признали самым ценным игроком МЧМ.

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