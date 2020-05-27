НХЛ отменила регулярку, но придумала новый плей-офф. Как все это будет

Неудачники регулярки теперь ждут лотерею драфта

Мимо плей-офф пролетают «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Анахайм» и «Нью-Джерси». Для них все закончено в сезоне, но переживания начнутся уже через месяц. 26 июня состоится драфт-лотерея: именно на этом мероприятии определяется команда, которая получит первый пик. В прошлом сезоне «Нью-Джерси» взял под ним Джека Хьюза.

Предварительное положение лучше всего у «Детройта» и «Оттавы». Шансы в лотерее определяются по итогам регулярного сезона. Кто хуже – тот имеет больше возможностей в процентах. «Детройт» наиграл на 18,5% шансов на первый пик, «Оттава» – на 13,5%. Вот только «Оттава» получит еще 11,5% дополнительно из-за обмена с «Сан-Хосе».

Поэтому получается, что именно «Оттава» имеет наибольшие шансы. Всего в лотерее драфта поучаствуют 15 клубов: к семерке добавятся восемь проигравших в квалификации (им присвоят неопределенный статус). «Оттава» уже попросила фанатов отметить 26 июня в календарях. Алексис Лафренье – главный фаворит драфта-2020. Его же признали самым ценным игроком МЧМ.