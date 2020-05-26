Агент, который привозит легионеров в топ-клубы КХЛ

Пилко-хоккеист ничего не добился. Пилко-агент – звезда

В 34 года Алеша Пилко – один из самых молодых топ-агентов в хоккее. Словенец Пилко все время играл в родной стране: был вратарем «Олимпии», «Славии» и «Марибора». В 2009-м он на время прерывал карьеру, а окончательно закончил с профессиональным хоккеем после сезона-2013/14. С того момента Пилко постепенно переходил на новую роль агента.

В 2018 году КХЛ проводила зачистку по агентскому бизнесу. Клубам и хоккеистам угрожали штрафами, если они ведут работу с агентами без лицензии ФХР. Потом оказалось, что агенты не из России хуже готовы к получению таких документов. Алеша Пилко – первый иностранец, который договорился с ФХР о лицензии.

Уже тогда клиентами Пилко в КХЛ были Максим Тальбо, Джонатан Блум и Жильберт Брюле. Сначала Пилко чаще снабжал игроками клубы-легионеры: его клиентов находили в минском «Динамо», «Барысе» и Риге. Теперь клубное представительство клиентов Пилко только расширяется. Он связан сразу с несколькими русскими топ-командами КХЛ.