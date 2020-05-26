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Агент, который привозит легионеров в топ-клубы КХЛ
Пилко-хоккеист ничего не добился. Пилко-агент – звезда
В 34 года Алеша Пилко – один из самых молодых топ-агентов в хоккее. Словенец Пилко все время играл в родной стране: был вратарем «Олимпии», «Славии» и «Марибора». В 2009-м он на время прерывал карьеру, а окончательно закончил с профессиональным хоккеем после сезона-2013/14. С того момента Пилко постепенно переходил на новую роль агента.
В 2018 году КХЛ проводила зачистку по агентскому бизнесу. Клубам и хоккеистам угрожали штрафами, если они ведут работу с агентами без лицензии ФХР. Потом оказалось, что агенты не из России хуже готовы к получению таких документов. Алеша Пилко – первый иностранец, который договорился с ФХР о лицензии.
Уже тогда клиентами Пилко в КХЛ были Максим Тальбо, Джонатан Блум и Жильберт Брюле. Сначала Пилко чаще снабжал игроками клубы-легионеры: его клиентов находили в минском «Динамо», «Барысе» и Риге. Теперь клубное представительство клиентов Пилко только расширяется. Он связан сразу с несколькими русскими топ-командами КХЛ.
Пилко в КХЛ – авторитет и деньги
В декабре 2019-го «СЭ» показал рейтинг агентов КХЛ: их распределили по заработкам хоккеистов. Пилко оказался на третьем месте – он проиграл только Шуми Бабаеву и агентству Winners. Все тот же «СЭ» пишет, что Пилко и Бабаев остаются хорошими партнерами и даже разделяют сферы влияния в российском хоккее.
Вот только некоторые из клиентов Пилко в топ-клубах КХЛ:
- Корбэн Найт («Авангард»). «Калгари», «Филадельфия», «Флорида» – все эти клубы сменил Найт в НХЛ. Заиграл только в «Барысе» (60 матчей, 41 очко). В это межсезонье ушел в «Авангард».
- Свен Андригетто («Авангард»). Приехал в КХЛ из «Колорадо» на контракт в 90 миллионов рублей в год. Набрал 27 очков за 56 матчей.
- Тэйлор Бек («Авангард»). Отыграл в КХЛ уже три полных сезона. Начинал в «Автомобилисте», потом перешел в «Куньлунь» и на полтора года засел в «Авангарде». Остался годовой контракт на 70 миллионов рублей.
- Микаэль Викстранд («Ак Барс»). Приехал в Россию из Швеции, где до этого играл за «Ферьестад». Этим переходом впервые сменил лигу.
- Михал Чайковски («Динамо»). В России уже четыре сезона. Два из них успешно играет в «Динамо» Крикунова, где выходит в среднем на 18 минут за матч.
- Патрис Кормье («Ак Барс»). До «Ак Барса» выступал за «Барыс», а еще раньше бесконечно пробивался в НХЛ. Там наиграл только на пару десятков игр за «Виннипег», а в России считается качественным легионером.
- Андре Петерссон («Локомотив»). В прошлом сезоне Пилко устроил Петтерсона в «Динамо», а в межсезонье много рассказывал о хороших условиях в клубе. Переход в «Локомотив» – личное желание самого игрока. К «Динамо» ни у кого нет претензий. На место Петтерсона в «Динамо» пришел Оскар Линдберг – еще один клиент Пилко.
В твиттере Алеши Пилко еще больше новостей по легионерам КХЛ. Быстрее всех инсайдеров Пилко анонсировал приезд в российский клуб Марио Кемпе, который позже оказался в ЦСКА. Пилко пишет в твиттере и личные впечатления: например, он критиковал судей в швейцарской лиге.
Пилко ненавидит «Адмирал» из-за долгов перед игроками
Все началось в 2018-м. Условием допуска «Адмирала» к новому сезону КХЛ была выплата всех долгов перед игроками. От задержки этой выплаты пострадали сразу пять бывших легионеров «Адмирала». Все они на тот момент уже были клиентами Алеши Пилко. Тогда Пилко рассказывал, что дисквалифицированный генменеджер Сошников даже угрожал ему по телефону.
«Самое плохое, что Сошников ведет себя очень неправильно по отношению к людям, с которыми ведет переговоры. Когда ему что-то было нужно – он давал обещания. А сейчас отказывается их выполнять. «Адмирал» бросает тень на КХЛ, причем известно чьими руками. А я не хочу, чтобы у моих игроков сложилось плохое мнение о России из-за одного непорядочного человека», – говорил Пилко.
Весной 2020-го «Адмирал» объявил о приостановке выступления в КХЛ. Клуба не будет в лиге в следующем розыгрыше, но он сохраняет возможность для возвращения через год. Пилко считает, что от «Адмирала» уже давно напрашивался такой шаг. «Мы выиграли суд, но долг все еще висит. Я даже не удивлюсь, если они обанкротятся сейчас снова, а потом третий раз сделают «Адмирал» и заявятся в КХЛ», – напомнил Пилко.
Пилко плотно взаимодействует с «Авангардом», но есть проблемы
В прошлом сезоне все развивалось хорошо. «Авангард» играл и строил команду на фоне выхода в предыдущий финал Кубка Гагарина. Из НХЛ приехал Свен Андригетто, еще больше закрепился в роли лидера Тэйлор Бек. В регулярке «Авангард» почти всегда был близко к первым строчкам, а в плей-офф сразу вылетел от «Салавата». В межсезонье ко всем неудачам добавился потолок зарплат.
Весной в «Авангард» перешел канадец Корбэн Найт. Еще до момента подписания Пилко наехал на «Барыс» – сказал, что клуб вообще не бился за сохранение одного из лидеров. Найт называл «Авангард» шагом вперед, а у Пилко в этот момент нарастала напряженность с «Авангардом». Клубу оказались не нужны Бек и Андригетто – обоих могут отправить в ВХЛ.
Принципиальный ответ Пилко: «Если ситуация с переводом в ВХЛ все-таки произойдет, то Бек и Андригетто поедут в Новокузнецк и будут там играть. Мы снимем им в городе квартиру и арендуем для них автомобиль». Пока Пилко договаривается с «Авангардом» о компромиссных вариантах. По регламенту игрокам полагаются 25% от их контрактов за досрочное расторжение. Сумма может дойти до 40 миллионов рублей.