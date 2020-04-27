Ого, в Сочи развивается хоккей. Клуб «Сочи» в деталях объясняет нам, как увлекать людей на южном курорте

– На какие клубы ориентируетесь?

– У каждого клуба своя специфика, и то, что срабатывает в одном клубе, может абсолютно не сработать у нас. Тем более наш город – это город приезжих. Наверное, 50%, если не больше – люди из разных городов. Соответственно, когда они переезжают, то сравнивают Сочи со своими городами. Например, говорят, что весь Челябинск дрожал, когда был хоккейный матч, а в Сочи как-то поспокойней. Во-первых, «Трактор» существует много лет. Во-вторых, менталитет самих жителей. Кто-то говорит, что нет никакого [регионального] менталитета, мы все живем в России. Но нет, все-таки есть.

Наши болельщики, даже владельцы абонементов, которые переехали, допустим, из Екатеринбурга на матч с «Автомобилистом» надевают их атрибутику, а потом дальше болеют за «Сочи» в нашей джерси. Не думаю, что в другом городе такое может быть. Здесь это нормальная практика. Такие особенности города. Надо уметь с ними работать.

– В чем различие менталитета сочинца и, условно, челябинца?

– Я сама из Новокузнецка. У меня была четкая структура: я из Новокузнецка, я болею за новокузнецкий «Металлург». Переехав в Сочи, у меня оставалось ощущение, что я все равно из Новокузнецка и все равно болею за «Металлург».

Люди, которые переехали, должны почувствовать причастность к городу: я сочинец, я болею за «Сочи». Мы часто подаем, что мы хоккейный клуб из Сочи, мы играем за Сочи, для людей, которые живут в Сочи. И не важно, что они приехали из других городов.

Что касается менталитета: Сочи расслабляет человека. Чтобы это понять, надо здесь пожить. Их сложней сподвигнуть на то, чтобы проделать большой путь, приехать на любой вид спорта. Когда тебе нужно ехать [на хоккей] два часа по пробкам, наверное, ты очень много раз подумаешь, стоит ли это делать. Помимо расслабленности есть очень много вещей, которых в других городах нет. У нас море, у нас горы, куча мест, куда можно пойти.

– Перенесемся на шесть лет назад. Как потащите на хоккей жителя южного города?

– Я б не тащила со словами: «Пойдем на хоккей!». Я бы предложила пойти как на шоу, праздник, где вы можете что-то увидеть, чему-то удивиться. А [нравится ли вам] хоккей, болеть вам за команду или нет, вы уже определитесь непосредственно на матче, где уже наша задача сделать так, чтобы вы остались с нами надолго.