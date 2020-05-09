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Ягр остается в хоккее даже в 48 лет: поменял диету, снижает вес, бесконечно работает
Яромир Ягр сыграл в профессиональный хоккей уже в пяти десятилетиях, но в этом году все вышло неудачно. Его клуб «Кладно» вылетел из высшей лиги Чехии – Ягр там выходит на площадку в роли играющего владельца. Когда команда Ягра проиграла 2:6 в решающей игре, он рассуждал о собственных перспективах и выдал: «Не думал, что сыграю в игре такого уровня в 48 лет».
Перед этим Ягра спрашивали об игре в профессиональный хоккей до 50 лет. Он сомневался, потому что обычно в таком возрасте тело уже не выдерживает. «Бывают дни, когда я реально в это верю. Но бывают и другие – в них я даже не знаю, сыграю ли в следующем матче», – рассказывал Ягр. С начала марта обсуждение его карьеры немного поутихло из-за пандемии коронавируса.
Теперь Ягр выступил с новым интервью, где объяснил свои перспективы в хоккее. Кратко: все еще сомневается, но сделал выводы и готовится к сезону. Полно: «Я стараюсь больше тренироваться. Я скорректировал свою диету: перестал есть сладкое, пытаюсь сократить мясо. Сезон для меня начнется через пять месяцев, если решу играть. Мне нечего терять. Посмотрим, как на все это отреагирует мое тело».
По внешности Яромира Ягра сейчас сравнивают с Росомахой:
Как он вообще играет и тренируется в таком возрасте – лучшая характеристика еще из 2017-го:
Когда Александра Овечкина спрашивали о впечатливших игроках, он называл именно Ягра (говорил, что тому 70 лет). В НХЛ Ягра нет уже с сезона-2017/18, но в родной Чехии он по-прежнему на хорошем счету. Только за 38 матчей этого чемпионата Ягр набрал 29 очков (15 голов + 14 передач). Результат по игре показался ему слабым – Ягр говорит о недооценке соперников по прошлому сезону и лишних килограммах.
Во время сезона Ягр разорвал мышцы бедра и пропустил 12 матчей, но по возвращении сделал дубль в первой же игре. Сказал, что его статус владельца ничего не значит – без полной готовности на лед никогда бы не вышел. Тренер «Кладно» Давид Чермак тогда так описал роль Ягра в команде: «Он держит шайбу, а вся пятерка чувствует себя спокойно. С ним команда выглядела намного лучше прямо сейчас».
The Athletic рассказывал историю жизни и работы Ягра в «Кладно». Там сам Ягр объяснял, что бесконечно занимается хоккеем на площадке и берет на себя все административные обязанности клуба: «Я не думаю, что возраст – это проблема, если у вас есть время для тренировок. Я всегда верю, что когда у вас есть время и талант, то все зависит от вас. Если вам нравится работать, вы можете это сделать. И мне нравится работать».