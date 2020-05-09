Ягр остается в хоккее даже в 48 лет: поменял диету, снижает вес, бесконечно работает

Яромир Ягр сыграл в профессиональный хоккей уже в пяти десятилетиях, но в этом году все вышло неудачно. Его клуб «Кладно» вылетел из высшей лиги Чехии – Ягр там выходит на площадку в роли играющего владельца. Когда команда Ягра проиграла 2:6 в решающей игре, он рассуждал о собственных перспективах и выдал: «Не думал, что сыграю в игре такого уровня в 48 лет».

Перед этим Ягра спрашивали об игре в профессиональный хоккей до 50 лет. Он сомневался, потому что обычно в таком возрасте тело уже не выдерживает. «Бывают дни, когда я реально в это верю. Но бывают и другие – в них я даже не знаю, сыграю ли в следующем матче», – рассказывал Ягр. С начала марта обсуждение его карьеры немного поутихло из-за пандемии коронавируса.

Теперь Ягр выступил с новым интервью, где объяснил свои перспективы в хоккее. Кратко: все еще сомневается, но сделал выводы и готовится к сезону. Полно: «Я стараюсь больше тренироваться. Я скорректировал свою диету: перестал есть сладкое, пытаюсь сократить мясо. Сезон для меня начнется через пять месяцев, если решу играть. Мне нечего терять. Посмотрим, как на все это отреагирует мое тело».

По внешности Яромира Ягра сейчас сравнивают с Росомахой: