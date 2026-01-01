Яромир Ягр

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Овечкин забросил 741-ю шайбу и догнал Халла в списке лучших снайперов НХЛ. Они делят четвертое место
#Александр Овечкин
Хоккей
Ягр сыграл в хоккей на высшем уровне в пяти десятилетиях. Но это еще не рекорд
#Яромир Ягр
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Ягр – силище даже в 49 лет. Отказался от алкоголя, катается с гирями и окунается в ведро с водой во время матча
#Яромир Ягр
Ягр остается в хоккее даже в 48 лет: поменял диету, снижает вес, бесконечно работает
#Яромир Ягр
47-летний Ягр все еще рубится в хоккей. Отыграл 18 минут, удалился, а команда победила
#Яромир Ягр
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