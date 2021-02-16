Ягр – силище даже в 49 лет. Отказался от алкоголя, катается с гирями и окунается в ведро с водой во время матча

Яромир Ягр уже три года не в НХЛ. Сейчас он играет за чешский клуб «Рытиржи Кладно», которым сам и владеет.

В 49 лет Ягр накатал 13 матчей за сезон, забросил шайбу и сделал два ассиста. Вот тут подробнее, как Ягр в таком возрасте находит мотивацию до сих пор играть.

У Ягра есть несколько секретов по тому, как в этом возрасте поддерживать форму.