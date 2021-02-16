Ягр – силище даже в 49 лет. Отказался от алкоголя, катается с гирями и окунается в ведро с водой во время матча
Яромир Ягр уже три года не в НХЛ. Сейчас он играет за чешский клуб «Рытиржи Кладно», которым сам и владеет.
В 49 лет Ягр накатал 13 матчей за сезон, забросил шайбу и сделал два ассиста. Вот тут подробнее, как Ягр в таком возрасте находит мотивацию до сих пор играть.
У Ягра есть несколько секретов по тому, как в этом возрасте поддерживать форму.
💪🏻 Врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко рассказывал, что Ягр сам составлял свое расписание, где делался упор на сбалансированные тренировки для всех групп мышц. Еще Батушенко подтвердил страсть Ягра тренироваться ночью. Однажды он увидел, как Ягр бегает и прыгает по коридору гостиницы, когда вся команда уже спала.
💪🏻 Коридоры – любимое место Ягра. Там он любит делать спринты на 10-20 метров, чтобы укрепить ягодичные мышцы. Сильные ноги позволяют Ягру сохранять устойчивость и умение держать шайбу. Это важно на фоне скорости, которая у него никогда не была высокой.
💪🏻 Ягр дает организму немного стресса. Например, он прицеплял к себе 20 килограммов груза и пытался с ним бегать. Еще крутил велотренажер в максимально неудобной позе, чтобы задействовать все мышцы.
🏋️♂️ Иногда Ягр даже катался на льду с гирями. После того, как просто с ними бегал.
🏋️♂️ Еще одна фишка Ягра – приседания. В молодости он жил на ферме с отцом, который с семи лет привил ему новую привычку – обязательно в день делать тысячу приседаний.
🏋️♂️ Ягр очень внимательно относится к своему телу. Даже при малейшей боли он останавливается и пытается понять: от какой мышцы идет сигнал и что нужно сделать. Если Ягр не хочет тренироваться, то он не будет этого делать: «Зачем себя насиловать при плохом самочувствии».
🧊 Криосауна. Ягр погружается в ванну, температура которой -117 градусов по Цельсию. А после каждого периода в игре окунает голову в ведро с ледяной водой – так он чувствует себя свежее и резче.
🧊 На обычных тренировках со всей командой Ягр в последние годы редко выкладывается. Бывший игрок «Рейнджерс» Райан Кэллахан рассказывал, что Ягр мог на тренировке пить чай. А потом вяло кататься и ждать, когда все партнеры уедут по домам. Вот ночью в одиночестве Ягр действительно тренируется. Это, например, бесило работников арены в Омске, которым ради одного Ягра приходилось открывать стадион и включать свет.
🧊 Следит за весом. Но сейчас Ягр говорит, что сильно поправился из-за беременности жены: «Вешу 117 кг, а хочется 108. Но прихожу домой и вижу полную тарелку печенья».
🛐 Полный отказ от алкоголя. Даже в веселой компании с партнерами Ягр не притрагивается к пиву.
🛐 Морально Ягра успокаивает вера. Он называет себя русским ортодоксом: «Если хотите долго играть в хоккей, то идите в церковь».
🛐 Религию Ягр сочетает с медитацией. Его тренер Томми Пауэрс рассказывал, что перед тренировками он смотрит расслабляющие видео, медитирует и «открывает чакры». Ягр так объясняет важность внутреннего баланса: «Если вы слишком возбуждены, огорчены или радуетесь, то это можно сравнить с поломкой автомобиля. Вы тратите слишком много «топлива», в отличие от человека, который едет спокойно».