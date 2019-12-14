Милнер фанатеет от качалки. Он увеличивает веса, тренируется в отпуске, а одноклубники называют его машиной

Последняя пятница 13-е в 2019-м году стала для болельщиков «Ливерпуля» удачным днем. Сначала «Ливерпуль» продлил контракт с Юргеном Клоппом до 2024 года.

Второй положительной новостью для болельщиков «Ливерпуля» было продление контракта с Джеймсом Милнером до лета 2022 года . Тот сразу накидал порцию респекта «Ливерпулю»:

«Мне просто нравится каждый день приходить на тренировки, работать в составе этой команды, с этим тренером и штабом, быть частью клуба. Мы вели переговоры и пришли к идеальному решению, ведь я хотел оставаться и играть на самом высоком уровне так долго, как только смогу».

В 33 года Милнер – один из лидеров (даже несмотря на то, что не очень часто появляется в стартовом составе) «Ливерпуля» на поле и точно важнейший футболист в раздевалке. Его секрет прост: он дико кайфует от работы с Клоппом. И ради того, чтобы быть важным элементом в его структуре, Милнер сделал из себя качка.

Милнер занимается в зале до тренировки, после тренировки и даже дома

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