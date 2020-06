Милнер фанатеет от качалки. Он увеличивает веса, тренируется в отпуске, а одноклубники называют его машиной

Милнер отметил, что не ограничивает себя диетами – сказал, что питается так же, как питался в «Манчестер Сити». Four Four Two пару лет назад делал материал об этом. Важные моменты по питанию Джеймса Милнера:

Следит за тем, чтобы в его рационе было много белка. «Белок важен для восстановления мышц, поэтому после тренировок и матчей я всегда пью протеиновый коктейль. Еще я ем много мяса, рыбы».

Кушает много овощей.

Фрукты – идеальная замена сахару. Но Милнер лопает конфеты, когда особо припрет.

Алкоголь – редко, потому что негативно влияет на мышцы и организм в целом.

А это реакция на форму Милнера:

• Джорджиньо Вейналдум: «Мы постоянно видим его в тренажерном зале, и иногда я говорю: «Джеймс, ты мог бы и отдохнуть немного». Но он все время занят тем, чтобы держать свое тело в тонусе, так что я не удивлен, что он сыграл столько матчей. Против «Борнмута» он играл на месте правого защитника, и я сказал ему, что он выступал на всех позициях. А Милнер ответил: «Кроме вратаря. Так что если мы используем все три замены, и голкипер получит красную карточку, это буду я».

• Юрген Клопп: «Милнер похож на вино, очень хорошее красное вино. Не уверен, знаменит ли Лидс (Милнер родился в Лидсе) своим вином? Он становится все лучше. Джеймс должен скупить все газеты и прочесть это».