Милнер фанатеет от качалки. Он увеличивает веса, тренируется в отпуске, а одноклубники называют его машиной
Последняя пятница 13-е в 2019-м году стала для болельщиков «Ливерпуля» удачным днем. Сначала «Ливерпуль» продлил контракт с Юргеном Клоппом до 2024 года.
Второй положительной новостью для болельщиков «Ливерпуля» было продление контракта с Джеймсом Милнером до лета 2022 года. Тот сразу накидал порцию респекта «Ливерпулю»:
«Мне просто нравится каждый день приходить на тренировки, работать в составе этой команды, с этим тренером и штабом, быть частью клуба. Мы вели переговоры и пришли к идеальному решению, ведь я хотел оставаться и играть на самом высоком уровне так долго, как только смогу».
В 33 года Милнер – один из лидеров (даже несмотря на то, что не очень часто появляется в стартовом составе) «Ливерпуля» на поле и точно важнейший футболист в раздевалке. Его секрет прост: он дико кайфует от работы с Клоппом. И ради того, чтобы быть важным элементом в его структуре, Милнер сделал из себя качка.
Милнер занимается в зале до тренировки, после тренировки и даже дома
Сравните две фотографии.
Первая – Милнер играет в «Манчестер Сити». Ничего особенного, на фото просто крепкий английский парень. На второй фотографии Милнер демонстрирует мощный торс, который он прокачал уже в «Ливерпуле».
Летом на предсезонке, когда Фирмино, Салах и Мане еще отдыхали в отпуске, Милнер уже впахивал и был лучшим игроком в плане физической подготовки. Журналист Give Me Sport Роб Суон все это время тусовался с «Ливерпулем» и специально заострял внимание на форме Милнера.
«На тренировках он казался самым выносливым футболистом «Ливерпуля». В зале он был лучшим. Да даже в беге он легко давал всем фору», – писал Суон.
Еще один интересный факт о форме Милнера. Каждое лето после отпуска «Ливерпуль» просит своих игроков сдать силовой тест. Милнер был лучшим по этому показателю все 5 сезонов, что он в клубе. В этот раз тренерский штаб «Ливерпуля» сообщил, что он находится в лучшей форме в своей карьере.
Милнер удивлял всех своими мускулами. В отпуске он каждый день проводил в тренажерном зале. Для этого он даже заполнил одну из комнат в своем доме тренажерами.
С началом предсезонной подготовки Милнер не забросил привычку. До начала общей тренировки – небольшая разминка в виде кардио, иногда – потягать железо. После тренировки (если только она не силовая) Милнер снова идет в качалку и там уже проводит полноценное занятие.
Милнер прорабатывает все группы мышц, а не зацикливается только на руках или ногах. При этом он ежедневно отводит немного времени на растяжку, чтобы не превратиться в неповоротливого игрока. «Я тренирую все тело. Для моей позиции важно, чтобы я был быстрым и мощным. Что касается рабочего веса, то да, я его периодически повышаю. Но делаю это не сильно, чтобы случайно не травмироваться», – говорит Милнер.
Еще одна важная цитата Милнера, в которой он передал суть: зачем ему это все нужно. «Это исключительно мое желание. Мотивация? А какая мотивация может быть? Мне 33, если я не буду самостоятельно следить за собой, я быстро перестану соответствовать уровню «Ливерпуля». Нет, я этого не хочу. Я постараюсь как можно дольше оставаться на высоком уровне», – рассказывает Милнер.
Милнер отметил, что не ограничивает себя диетами – сказал, что питается так же, как питался в «Манчестер Сити». Four Four Two пару лет назад делал материал об этом. Важные моменты по питанию Джеймса Милнера:
- Следит за тем, чтобы в его рационе было много белка. «Белок важен для восстановления мышц, поэтому после тренировок и матчей я всегда пью протеиновый коктейль. Еще я ем много мяса, рыбы».
- Кушает много овощей.
- Фрукты – идеальная замена сахару. Но Милнер лопает конфеты, когда особо припрет.
- Алкоголь – редко, потому что негативно влияет на мышцы и организм в целом.
А это реакция на форму Милнера:
• Джорджиньо Вейналдум: «Мы постоянно видим его в тренажерном зале, и иногда я говорю: «Джеймс, ты мог бы и отдохнуть немного». Но он все время занят тем, чтобы держать свое тело в тонусе, так что я не удивлен, что он сыграл столько матчей. Против «Борнмута» он играл на месте правого защитника, и я сказал ему, что он выступал на всех позициях. А Милнер ответил: «Кроме вратаря. Так что если мы используем все три замены, и голкипер получит красную карточку, это буду я».
• Юрген Клопп: «Милнер похож на вино, очень хорошее красное вино. Не уверен, знаменит ли Лидс (Милнер родился в Лидсе) своим вином? Он становится все лучше. Джеймс должен скупить все газеты и прочесть это».
• А тут цитата Альберто Морено из 2017-го. Тогда он был не в лучшей форме, и с левого фланга защиты его вытеснил именно Милнер. «Когда Клопп только пришел, было очень странно. Я играл во всех матчах, но в начале сезона просто пропал. Когда я увидел, как левого защитника играет правша Милнер, я понимал, что что-то происходит. Клопп мне ничего не объяснял, но уже тогда я понял, что мой сезон будет просран», – говорил Морено.
То самое видео с предсезонки «Ливерпуля», на котором Милнер обгоняет (просто посмотрите, насколько легко он это делает) Джо Гомеса.
А это один из самых заплюсованных комментариев: «Мы должны потратить весь наш трансферный бюджет на разработку зелья, с помощью которого Милнер будет играть еще лет двадцать».