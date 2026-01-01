Яромир Ягр

Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Овечкин забросил 741-ю шайбу и догнал Халла в списке лучших снайперов НХЛ. Они делят четвертое место
#Александр Овечкин
Хоккей
Ягр сыграл в хоккей на высшем уровне в пяти десятилетиях. Но это еще не рекорд
#Яромир Ягр