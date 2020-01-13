Ягр сыграл в хоккей на высшем уровне в пяти десятилетиях. Но это еще не рекорд

Форвард чешского «Кладно» Яромир Ягр вышел в матче чемпионата. Его команда обыграла 8:4 «Спарту», а Ягр забил два гола и сделал две голевые передачи. В чешской лиге его статистика в этом сезоне – 10+9.

Ягру 47 лет. На высшем уровне в хоккей он сыграл в пяти последних десятилетиях. Дебютировал как раз в «Кладно» в 1988 году, играл в клубах НХЛ в 1990-е, 2000-е и 2010-е.

В пяти десятилетиях также играл канадец Горди Хоу, чья карьера началась в 1946 году, а завершилась в 1980-м. Можно сказать, что Хоу играл даже в шести десятилетиях – он однажды вышел на лед в матче за «Детройт Вайперз» в лиге ИХЛ.