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Хоккеисты «Торонто» спустились в метро, потренировались в центре города и раздали автографы

11 января, 10:45
Александр Плеханов

Хоккейный «Торонто» опубликовал в твиттере атмосферные кадры с необычной тренировки. Клуб провел открытое занятие на общественном катке, расположенном на центральной площади города. Туда хоккеисты добирались на метро – прямо в экипировке. Уже после тренировки звезды «Торонто» раздавали автографы фанатам. Посмотреть на них пришли несколько сотен человек.

Главному тренеру «Торонто» Шелдону Кифу понравилась такая задумка: «Это очень здорово, просто потрясающе. Новый шанс побыть среди фанатов в такой среде. Посмотрите на лица наших игроков: они пришли сюда, чтобы поднять себе настроение – вышли на улицу, находились рядом с фанатами. Для нас это приятный небольшой перерыв».

«Я езжу на метро каждый день – теперь там было много фанатов, делавших снимки. Несколько человек последовали за нами, чтобы взять автографы. Но я уверен, что некоторые из них просто были удивлены, да и вообще добирались до работы. Может быть, их даже наказали, когда они пришли минут на десять позже», – рассказывал хоккеист «Торонто» Тайсон Бэрри.

Мэр Торонто Джон Тори тоже смотрел на хоккеистов. Он отметил, что такие акции проводят ежегодно, а потом поблагодарил клуб и всех организаторов. «С такой хорошей тренировкой наши хоккеисты «Торонто» настроены на крупную победу на этих выходных!» – написал Тори в инстаграме. Заявление оптимистичное, ведь у клуба все идет не слишком хорошо.

«Флорида» – следующий соперник «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ. Перед этой тренировкой «Торонто» проиграл два матча подряд, а в Восточной конференции идет только на седьмом месте. Напоминаем: за «Торонто» выступает российский хоккеист Илья Михеев, но сейчас он восстанавливается после травмы.

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