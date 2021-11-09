Овечкин забросил 741-ю шайбу и догнал Халла в списке лучших снайперов НХЛ. Они делят четвертое место

В этом сезоне НХЛ Овечкин набрал 21 очко в 12 матчах: забросил 11 шайб и сделал десять голевых передач. В списке бомбардиров только два игрока с лучшими результатами: Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (22 и 23 очка соответственно).

Овечкину 36 лет, он играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Это его единственный клуб в НХЛ. В межсезонье он продлил контракт на пять лет.