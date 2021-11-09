Александр Овечкин
НХЛ
Яромир Ягр
Бретт Халл
Овечкин забросил 741-ю шайбу и догнал Халла в списке лучших снайперов НХЛ. Они делят четвертое место
09 ноября, 09:19
«Вашингтон» обыграл «Баффало» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал три очка: забил гол и отдал две голевые передачи.
- Эта шайба стала 741-й в карьере Овечкина в НХЛ. Он сравнялся с Бреттом Халлом в рейтинге лучших снайперов в истории лиги – они делят четвертое место.
- До третьего места Овечкину осталось 25 шайб, его занимает Яромир Ягр (766). Первое место занимает Уэйн Гретцки (894).
В этом сезоне НХЛ Овечкин набрал 21 очко в 12 матчах: забросил 11 шайб и сделал десять голевых передач. В списке бомбардиров только два игрока с лучшими результатами: Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (22 и 23 очка соответственно).
Овечкину 36 лет, он играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Это его единственный клуб в НХЛ. В межсезонье он продлил контракт на пять лет.
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