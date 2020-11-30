Овечкин потерял зуб и прошел мучительную операцию. Но не вставляет специально (даже на свадьбе) – удобство, стиль и любовь фанов

Выбитый зуб – часть стиля Овечкина. Его директор по маркетингу говорит: зуб выстраивает определенную магию

После того матча с «Атлантой» Овечкин мог сразу поставить новый зуб, но пока не будет. В интервью журналу MAXIM Овечкин говорил:

«Новый вставлю, как только уйду из хоккея. Сейчас бесполезно: опять выбьют. В хоккее шайбы летают, как пули».

Он не вставляет белую заглушку на официальных мероприятиях. И не делает это даже на важных для себя событиях. На свадьбе Овечкин появился без зуба, а потом сказал об этом так:

«Все ведь знают меня без зуба. У меня его нет, наверное, уже 10 лет. Если зуба нет, то почему он должен быть на свадьбе?»

Со временем щелка стала отличительной чертой стиля Овечкина. Фанаты «Вашингтона» перед матчами специально заклеивают зубы черной бумажкой, изображая Овечкина.

О роли выбитого зуба в жизни Овечкина рассказал его маркетинговый агент Дэвид Абрутин:

«Мы никогда не встречали негативной реакции, злых шуток на эту тему. Наоборот, отсутствующий зуб только помогает Алексу – за счет этого его отличают ото всех других. У него все равно отличная улыбка, только она гораздо более запоминающаяся. Ведь крупнейшие бренды для своего продвижения ищут не таких, как все, а незаурядных персонажей – тех, кто выделяется. Из этого выбитого зуба и, например, его манеры говорить по-английски – и складывается особая магия Овечкина».