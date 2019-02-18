47-летний Ягр все еще рубится в хоккей. Отыграл 18 минут, удалился, а команда победила

30 лет назад Яромир Ягр дебютировал в клубе из родного города «Кладно», а сегодня знаменитый хоккеист владеет им и даже до сих пор за него играет. «Кладно» выступает не в элитной чешской лиге, а дивизионом ниже и идет на четвертом месте. Очередной матч клуб выиграл в гостях у «Хавирова» со счетом 2:0, но главным событием был совсем не счет.



В этой лиге если тысяча болельщиков придет на матч – это хорошо, две тысячи – здорово, три тысячи – круто. Посещаемость матча «Хавиров» – «Кладно» составила 4231. Всем хотелось посмотреть на Ягра.



Перед сезоном Ягр провел четыре тренировочных матча, но затем получил травму, от которой восстанавливался около полугода, а так дебют состоялся бы намного раньше. Сегодня он провел на льду примерно 18 минут и был удален за задержку соперника клюшкой. Выиграть команде это не помешало.



Ягр – один из самых сильнейших хоккеистов в истории, он выигрывал Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпиаду, а по набранным очкам в НХЛ занимает второе место после Уэйна Гретцки. Ягру 47 лет, и он все еще не собирается завершать карьеру. Он дебютировал в большом хоккее, когда Овечкину было два года, а Кросби еще только родился. Сейчас эти парни уже чуть ли не ветераны, а чех играет до сих пор.