Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время

СКА окончательно превратится в команду-молодежку?

СКА использовал в прошлом сезоне 37 игроков и создал целое молодежное звено. Теперь клуб забирает юниоров из других команд. Валерий Брагин (тот самый – из молодежной сборной) работает старшим тренером СКА с января 2020-го, а теперь вообще может стать главным. Пока все только подтверждает планомерную работу над сменой клубной стратегии. Настораживает только одно: тренер СКА = тренер сборной. Ее на одних молодых игроках не построишь.

Как ЦСКА влезет под потолок и заменит лидеров?

КХЛ ввела жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей. С этим давно смирились все команды, но только не ЦСКА. Президент клуба Игорь Есмантович даже инициировал новое голосование в совете директоров КХЛ, чтобы потолок зарплат увеличили до 1,3 миллиарда. Не подействовало – все осталось на прежнем уровне. ЦСКА к этому не подготовился.

На командные перспективы навалилась и потеря многих лидеров. Особенно важно, что в «Миннесоту» уедет Кирилл Капризов. Игрока его уровня и таланта в России прямо сейчас нет, поэтому равноценную замену Капризову точно не найдут. Но что по остальным позициям? ЦСКА теряет многих игроков с большим именем – и объясняется это именно потолком.