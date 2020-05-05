Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
СКА окончательно превратится в команду-молодежку?
СКА использовал в прошлом сезоне 37 игроков и создал целое молодежное звено. Теперь клуб забирает юниоров из других команд. Валерий Брагин (тот самый – из молодежной сборной) работает старшим тренером СКА с января 2020-го, а теперь вообще может стать главным. Пока все только подтверждает планомерную работу над сменой клубной стратегии. Настораживает только одно: тренер СКА = тренер сборной. Ее на одних молодых игроках не построишь.
Как ЦСКА влезет под потолок и заменит лидеров?
КХЛ ввела жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей. С этим давно смирились все команды, но только не ЦСКА. Президент клуба Игорь Есмантович даже инициировал новое голосование в совете директоров КХЛ, чтобы потолок зарплат увеличили до 1,3 миллиарда. Не подействовало – все осталось на прежнем уровне. ЦСКА к этому не подготовился.
На командные перспективы навалилась и потеря многих лидеров. Особенно важно, что в «Миннесоту» уедет Кирилл Капризов. Игрока его уровня и таланта в России прямо сейчас нет, поэтому равноценную замену Капризову точно не найдут. Но что по остальным позициям? ЦСКА теряет многих игроков с большим именем – и объясняется это именно потолком.
С ярким подтверждением такой теории выступил Алексей Марченко: «Всю взрослую карьеру в России провел в армейской команде. Много хороших моментов с ней пережил. Похоже, что выхожу на рынок неограниченно свободных агентов. ЦСКА скован жестким потолком зарплат, поэтому пока мое контрактное будущее – в неопределенности».
Что теперь будет с Войновым?
Защитник Вячеслав Войнов отыграл три сезона в СКА, хорошо провел год в «Авангарде» (59 матчей, 41 очко) и по-прежнему ждет решения от НХЛ. Если добро, то камбэк состоится. Если нет – новая сага с поисками клуба в России. Агент Войнова сразу сказал, что никаких переходов в «Автомобилист» или СКА ждать не стоит. Но и с перспективами 30-летнего Войнова в НХЛ все пока не очень: там его всегда сначала ждут, а потом запрещают приезд. Так уже было.
К чему приведут массовые отъезды игроков?
«Монреаль» ждет Романова и уже подписал Демченко и Хисамутдинова. Мельничук уехал в «Сан-Хосе», Денисенко – во «Флориду». Подобных новостей по талантливым игрокам КХЛ было и будет еще много, поэтому привыкайте. Отъезду способствует и все тот же потолок зарплат – даже топ-клубы уже не могут удерживать молодежь в России неадекватно большими деньгами.
Необходимо понимать: почти каждый подобный переход совсем не означает реальную игру этих хоккеистов в НХЛ. Некоторые из них вернутся в Россию уже через год, почти все сначала попробуют заокеанский хоккей в АХЛ. Еще одна важная штука – из той же НХЛ уже в это межсезонье приедут люди, у которых там не получилось. Такое замещение работает всегда.
Едут в НХЛ и те, кто уже многое доказал в российском хоккее: Сорокин, Капризов, Барабанов, Зуб, Григоренко. У каждого отдельная трансферная история с разными перспективами, но посоветуем больше следить за двумя. Барабанов переходит в «Торонто», где набирают ему подобных (мало места для зарплаты). Зуб едет в «Оттаву» – одну из худших команд лиги прямо сейчас.
Алексей Морозов и новые сложности. Справится?
Только Алексей Морозов стал президентом КХЛ, как на него сразу навалились проблемы. Давление из-за потолка зарплат – выдержал. Реакцию на развитие эпидемии коронавируса – сомнительно. Теперь нужно сохранить в лиге все клубы («Адмирал» уже потеряли) и адекватно стартануть в новом сезоне. Развитие эпидемии коронавируса точно готовит Морозову новые испытания. Пока же он дает толковые интервью, где обрисовывает хорошие перспективы КХЛ.
«Салават» останется топ-командой на фоне всех проблем?
В «Салавате» случилась тренерская рокировка. Новый главный тренер Томи Ламса работал в клубе с 2017-го, но был лишь помощником. С того же 2017-го Николай Цулыгин сначала оставался одним из тренеров «Салавата», потом на пару лет стал главным, а теперь опять вернулся на обычную тренерскую роль. И это на фоне хорошего выступления в плей-офф (прошли «Авангард»).
Из-за прерванного сезона получился скомканным и отъезд из КХЛ Линуса Умарка. Он играл за «Салават» с 2015 года и был самым ярким игроком команды (хотя иногда странно симулировал). «Второго Умарка уже точно не будет. Сложно найти игрока, который станет таким же лидером и сможет вести за собой команду», – так Цулыгин объяснял проблемы после ухода Умарка.
В конце апреля «ГорОбзор.ру» рассказывал, что у «Салавата» еще и серьезные долги, которые уже превышают сумму в 650 миллионов рублей. Туда входят кредиты и задолженности по зарплатам. Обстановка нормальная – игроки адекватно оценивают ситуацию и ждут оставшиеся выплаты. С этим все решат, но что будет с таким «Салаватом» в следующем сезоне?
Иностранные клубы подстроятся под новые условия?
Есть пример «Йокерита» – самой окупаемой команды КХЛ. Финны отпускают некоторых лидеров (даже в НХЛ), но уже сейчас подписывают новых игроков. Берем «Барыс»: слухи о сокращении бюджета, уход лидеров и потеря главного тренера. Все это жутко напоминает «Салават». На тех же позициях остаются «Куньлунь», минское «Динамо» и «Динамо Рига» – у всех непонятные перспективы развития с наложившимися экономическими последствиями от пандемии.