Вячеслав Войнов

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Хоккей
Войнов вернулся в хоккей и подписал контракт с «Динамо». Он не играл год, ожидая предложений из НХЛ
#Вячеслав Войнов
Хоккей
Войнов не собирается завершать карьеру после дисквалификации
#Вячеслав Войнов
Хоккей
Войнов ушел из «Авангарда»
#Авангард
Хоккей
Войнов подписал контракт с «Авангардом». Он год не играл, чтобы вернуться в НХЛ, но не смог
#Вячеслав Войнов
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Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
#КХЛ
Лидеры «Авангарда» играют почти по 30 минут за матч. Это аномалия, которая получилась из-за травм
#Авангард
Войнов – главный трансфер межсезонья КХЛ. Этот переход – плюс и для него, и для «Авангарда»
#Вячеслав Войнов
НХЛ дисквалифицировала Войнова на сезон за домашнее насилие. Ранее его оправдали
#Вячеслав Войнов
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