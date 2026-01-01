Вячеслав Войнов

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Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
#КХЛ
Лидеры «Авангарда» играют почти по 30 минут за матч. Это аномалия, которая получилась из-за травм
#Авангард
Войнов – главный трансфер межсезонья КХЛ. Этот переход – плюс и для него, и для «Авангарда»
#Вячеслав Войнов
НХЛ дисквалифицировала Войнова на сезон за домашнее насилие. Ранее его оправдали
#Вячеслав Войнов