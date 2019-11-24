Лидеры «Авангарда» играют почти по 30 минут за матч. Это аномалия, которая получилась из-за травм

У происходящего есть и обратная сторона – лидерам дают больше игрового времени. Получается совсем тяжелая ситуация для топ-клуба: здоровые звезды играют много, поэтому тоже рискуют травмироваться. Хотя форвард Кирилл Семенов увидел в этом свой шанс – если травмированы конкуренты, можно побороться за место в звене повыше.

«Конечно, сейчас очень важный период в моей карьере – нужно показать, что готов выступать на лидирующих позициях. Нравится как можно больше времени проводить на льду, я не устаю. Играть по 20-25 минут – не проблема, только рад », – рассказывал Семенов. В его случае это точно работает. Семенов сразу стал набирать больше очков и оказался скрытым резервом команды.