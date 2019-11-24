Лидеры «Авангарда» играют почти по 30 минут за матч. Это аномалия, которая получилась из-за травм
В середине ноября в КХЛ была пауза на игры сборных. После нее «Авангард» проиграл три из шести матчей. Особенно напряженными получились игры с «Автомобилистом» и минским «Динамо» – в обеих уступили со счетом 1:2. Перед игрой с «Динамо» еще и объявили неожиданную новость: «Авангард» подписал пробный контракт на три игры с 38-летним Алексеем Терещенко.
Контракт Терещенко объяснили именно травмами – у клуба банальная нехватка игроков. К концу ноября в «Авангарде» набралось сразу десять травмированных: Судницин, Емелин, Манухов, Пивцакин, Чудинов, Зернов, Клинкхаммер, Манукян, Широков, Пьянов. Сам клуб из-за этого не сильно расстраивался – шанс получила молодежь, а в клубных соцсетях нашли новые поводы для мемов.
У происходящего есть и обратная сторона – лидерам дают больше игрового времени. Получается совсем тяжелая ситуация для топ-клуба: здоровые звезды играют много, поэтому тоже рискуют травмироваться. Хотя форвард Кирилл Семенов увидел в этом свой шанс – если травмированы конкуренты, можно побороться за место в звене повыше.
«Конечно, сейчас очень важный период в моей карьере – нужно показать, что готов выступать на лидирующих позициях. Нравится как можно больше времени проводить на льду, я не устаю. Играть по 20-25 минут – не проблема, только рад», – рассказывал Семенов. В его случае это точно работает. Семенов сразу стал набирать больше очков и оказался скрытым резервом команды.
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли совсем не радуется: «За всю свою тренерскую карьеру в Швейцарии, НХЛ, на международных турнирах я никогда не видел такого обвала травм. И здесь мы ведем речь не только о травмах, но и о каких-то мелких операциях, которые переносят наши ребята».
Сколько сейчас проводят на льду лидеры «Авангарда» по игровому времени (статистика – официальный сайт КХЛ):
Матч с «Динамо»
- защитник Войнов – 30:09
- форвард Семенов – 29:15
- форвард Бек – 26:03
- форвард Андригетто – 25:40
Матч с «Автомобилистом»
- защитник Покка – 26:27
- защитник Войнов – 25:59
Матч с «Салаватом»
- защитник Войнов – 31:55
- защитник Бондарев – 27:27
Еще один матч с «Динамо» (был овертайм)
- защитник Войнов – 36:11
- защитник Покка – 30:20
- защитник Бондарев – 26:07
- форвард Бек – 25:39
На этом фоне показательным выглядит даже матч «Авангарда» против «Северстали» (5:1), который состоялся сразу после паузы на игры сборных. Там все защитники «Авангарда» сыграли меньше 25 минут, а из форвардов только Семенов перешел за отметку в 20 минут (всего на 22 секунды). Такой и должна быть примерная раскладка по игровому времени.
У топ-команд с ротацией состава игровое время всегда распределяется равномерно. Берем обычный матч победителя Кубка Гагарина ЦСКА и сенсационного «Витязя». В игре был овертайм, но только два хоккеиста из обеих команд перешли отметку в 25 минут. Оба – защитники, оба играют в «Витязе». У ЦСКА все игроки уложились в 22 минуты.
Бывает, что на две команды только один игрок играет много. Либо это вызвано частой игрой одной из команд в большинстве (топ-защитников в такие моменты выпускают чаще), либо у него просто идет. Так в матче «Металлурга» и «Амура» выделился защитник Виктор Антипин (27:35). Все остальные хоккеисты в матче не сыграли больше 23 минут.
Если за отметку в 25 минут переходит защитник, то это нормально. Если форвард – большая неожиданность. У «Авангарда» по игровому времени в последних играх выделяются Вячеслав Войнов и Кирилл Семенов. Они играют намного больше лучших средних показателей по лиге. Сам Войнов в этом рейтинге на втором месте (24:54), а лидирует защитник Граньяни (26:12).
Временной перфоманс Семенова – основная неожиданность. Средние показатели игрового времени по лиге среди форвардов – чуть больше 20 минут. Сам Семенов играет в среднем 21:06, но на это как раз и повлияли его всплески игрового времени. 29 минут на площадке в матче с минским «Динамо» вряд ли кто-нибудь перекроет в ближайших играх.