Более пяти часов без пропущенных голов! В российском хоккее обновили рекорд сухой серии
24-летний Тимур Билялов – рекордсмен российского хоккея. Он целых 316 минут и девять секунд подряд не пропускал шайбы в свои ворота. Это абсолютный рекорд КХЛ и чемпионатов России.
В КХЛ предыдущий рекорд принадлежал голкиперу Алексею Мурыгину – 302 минуты и 11 секунд. В чемпионатах России до недавнего времени лучшим был вратарь «Лады» Иржи Трвай с 305 минутами и 56 секундами – установил это достижение 15 лет назад.
Билялов не пропускал почти месяц. «Металлург», «Адмирал», «Нефтехимик», «Северсталь» и «Авангард» ему так и не забили. Серию 14 ноября прервал «Трактор», а до этого голкипер пропускал только от «Йокерита» – 17 октября.
Что нам известно про Билялова:
• Родился в Нижнекамске, где стал играть в хоккей с раннего возраста. Удивился, что при наборе выбрали его: «Даже не знаю, чем я тренеру приглянулся, лучше спросить об этом его самого».
• В детстве играл в защите, но однажды тренер предложил сыграть в воротах. И получилось. Тренер поделился секретом: «Всегда говорю: выбирай самого лучшего – ставь в ворота – и будешь жить спокойно». Это Ленар Вильданов, он и сейчас работает в Академии «Ак Барса».
• Если бы не хоккей, скорее всего, играл бы в баскетбол. Папа Тимура – баскетболист.
• Он играл в МХЛ-Б, МХЛ, ВХЛ, несколько раз уходил в аренду и возвращался в «Ак Барс».
• Пока еще не выступал за сборную России.
• Получил шанс в «Ак Барсе» из-за тяжелой травмы Гарипова, хотя первым номером в клубе в этой ситуации считался не Билялов, а подписанный перед сезоном швед Рейдеборн.
Билялов после игры с «Трактором» признался, что мысли о возможном рекорде все равно не давали покоя: «Самое трудное – справиться с этим, когда тебе остается 20 минут до рекорда. Ребята что-то говорят, все это лезет в голову, но стараешься как-то забыться – и это не помогает. В перерыве между периодами не поздравляли, только сейчас после игры поздравили».
Одноклубник Данис Зарипов порадовался («Очень рад за Тимура»), но предпочел не нахваливать Билялова: «Обычный вратарь. Ничего сверхъестественного в нем нет: где-то и команда помогает, защитники и нападающие на ловят на себя шайбы. А вы думаете почему я достиг таких результатов? Тоже только благодаря команде».
«Он очень спокоен в воротах. Ему и на тренировках тяжело забить, – рассказал форвард «Ак Барса» Станислав Галиев. – Лично я очень рад за него: я сыграл с ним в одной команде, он установил рекорд, он хороший парень и заслуживает этого».
Есть интересная параллель с футбольным чемпионатом России. 2,5 года назад там был установлен рекорд сухой серии – 989 минут без пропущенных мячей, его автор – Никита Медведев, который не был основным вратарем «Ростова» и получил место в составе из-за травмы Сослана Джанаева.
Получается, что в российских футболе и хоккее главные сухие серии удались вратарям, которые особо не были на слуху раньше и поставили рекорды после того как травмировались их конкуренты. Такое совпадение.