Более пяти часов без пропущенных голов! В российском хоккее обновили рекорд сухой серии

Что нам известно про Билялова:

• Родился в Нижнекамске, где стал играть в хоккей с раннего возраста. Удивился, что при наборе выбрали его: «Даже не знаю, чем я тренеру приглянулся, лучше спросить об этом его самого».

• В детстве играл в защите, но однажды тренер предложил сыграть в воротах. И получилось. Тренер поделился секретом: «Всегда говорю: выбирай самого лучшего – ставь в ворота – и будешь жить спокойно». Это Ленар Вильданов, он и сейчас работает в Академии «Ак Барса».

• Если бы не хоккей, скорее всего, играл бы в баскетбол. Папа Тимура – баскетболист.

• Он играл в МХЛ-Б, МХЛ, ВХЛ, несколько раз уходил в аренду и возвращался в «Ак Барс».

• Пока еще не выступал за сборную России.

• Получил шанс в «Ак Барсе» из-за тяжелой травмы Гарипова, хотя первым номером в клубе в этой ситуации считался не Билялов, а подписанный перед сезоном швед Рейдеборн.