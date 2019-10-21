20 шайб за пять матчей, рекорды, лидерство – так выглядит настоящее «Динамо»
Московское «Динамо» разгромило «Амур» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У «Динамо» все хорошо: из последних пяти матчей команда выиграла четыре. Единственное поражение было в игре с ЦСКА (1:2). По результатам всех пяти игр общая разница шайб – 20:10. Получается, что в среднем «Динамо» сейчас забрасывает по четыре шайбы за игру. Показатели – топ.
С четверкой по матчу с «Амуром» связаны сразу два рекорда. Форвард Даниил Тарасов оформил покер. Он дважды забил в большинстве и столько же в равных составах. Во всех четырех шайбах одним из ассистентов выступал Вадим Шипачев, другим – Дмитрий Яшкин. Четыре голевых паса за матч в составе «Динамо» никто не делал с 1984 года. С того же года никто из «Динамо» не оформлял покер.
Важно, что в этой игре отметились именно Тарасов и Шипачев. Тарасов два сезона набирал приличное количество очков (23 и 18), но сейчас даже не забрасывал до игры с «Амуром». За 11 матчей у Тарасова была только одна голевая передача. Причина спада в игре объективная и тяжелая – Тарасов пережил несчастье.
«У Даниила Тарасова самое большое горе случилось, какое может быть, он потерял мать. Мы хотели игрой это заглушить, но не получилось. Сейчас человеку нужно время оправиться, восстановиться, и он будет играть», – еще 12 октября рассказывал главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. Сейчас он только хвалил Тарасова и партнеров, которые создали для него моменты.
По Шипачеву все намного лучше: в этом сезоне он набрал уже 26 очков (7+19) за 21 матч. Предыдущая игра с «Куньлунем» вообще вписала Шипачева в историю лиги. Он забросил шайбу и стал всего пятым игроком за все время существования КХЛ, кто достиг отметки в 200 голов в КХЛ. Мозякин, Зарипов, Доус, Варнаков – другие хоккеисты с подобными достижениями.
В звене с Шипачевым и Тарасовым сейчас выходит Дмитрий Яшкин. В его игре тоже наблюдают прогресс. Яшкин приехал из НХЛ, где играл за «Сент-Луис» и «Вашингтон». За прошлый год в «Вашингтоне» Яшкин набрал только восемь очков. Сейчас их уже 14, а еще форвард стал лучшим во всей КХЛ по количеству силовых приемов (66). У ближайшего преследователя их на 20 меньше.
«Динамо» теперь лидирует в своем дивизионе и вышло на второе место в Западной конференции. Футбольное «Динамо» (они даже делят одну арену) затащило ничью с «Краснодаром», но все равно остается в зоне вылета из РПЛ.