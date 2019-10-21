20 шайб за пять матчей, рекорды, лидерство – так выглядит настоящее «Динамо»

Важно, что в этой игре отметились именно Тарасов и Шипачев. Тарасов два сезона набирал приличное количество очков (23 и 18), но сейчас даже не забрасывал до игры с «Амуром». За 11 матчей у Тарасова была только одна голевая передача. Причина спада в игре объективная и тяжелая – Тарасов пережил несчастье.

«У Даниила Тарасова самое большое горе случилось, какое может быть, он потерял мать. Мы хотели игрой это заглушить, но не получилось. Сейчас человеку нужно время оправиться, восстановиться, и он будет играть», – еще 12 октября рассказывал главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. Сейчас он только хвалил Тарасова и партнеров, которые создали для него моменты.

По Шипачеву все намного лучше: в этом сезоне он набрал уже 26 очков (7+19) за 21 матч. Предыдущая игра с «Куньлунем» вообще вписала Шипачева в историю лиги. Он забросил шайбу и стал всего пятым игроком за все время существования КХЛ, кто достиг отметки в 200 голов в КХЛ. Мозякин, Зарипов, Доус, Варнаков – другие хоккеисты с подобными достижениями.