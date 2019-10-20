Важные мелочи 13-го тура РПЛ. Караваев впервые забил в РПЛ, «Спартак» и «Динамо» прервали серии поражений
«Ахмат» – «Локомотив» – 0:2
● Коломейцев отличился в РПЛ впервые с августа 2017-го. Тогда «Локомотив» выиграл у «Спартака» со счетом 4:3.
● Мариу забил дебютный гол за «Локомотив».
● «Локомотив» выиграл гостевой матч с разницей в два мяча. До этого «Локо» всегда побеждал в выездных играх с минимальным разрывом.
«Тамбов» – «Урал» – 1:2
● На Чуперке сфолили 11 раз, но на результат это не повлияло. Осенью «Тамбов» проиграл все матчи, где участвовал Чуперка.
● В гостевых матчах «Урал» выигрывает только со счетом 2:1.
● «Урал» не проиграл ни одного из четырех матчей в сезоне, где забивал Ильин. Есть три победы и одна ничья.
«Спартак» – «Рубин» – 0:0
● Мельгарехо вышел в основе в третьей игре подряд. «Спартак» впервые взял очки в матче, где он был на поле до финального свистка.
● В этом матче прервались сразу две серии. У «Рубина» до этого было четыре гостевых поражения подряд. «Спартак» имел тенденцию из пяти проигрышей.
● Кутепов первый раз отыграл полный матч без желтой карточки.
«Зенит» – «Ростов» – 6:1
● «Зенит» выиграл все три матча (2 в РПЛ, 1 в Кубке России), где в воротах выходил Михаил Кержаков. В каждом из них пропускали по одному голу.
● Вячеслав Караваев впервые забил и отдал голевой пас в РПЛ.
● До этого матча «Зенит» не забивал шесть голов в РПЛ с 13 мая 2018-го. Тогда победили «СКА-Хабаровск» (6:0).
«Оренбург» – «Крылья Советов» – 0:1
● Команды 39 раз пробили по воротам, 16 раз попали в створ. А гол всего один.
● «Крылья Советов» первый раз выиграли матч, в котором не забил Соболев.
● 0:1 – новый счет для «Оренбурга» по этому сезону.
«Уфа» – ЦСКА – 1:1
● «Уфа» уже четыре раза сыграла вничью. Три из них завершались со счетом 0:0. Теперь получилось результативно.
● 17-летний Вадим Карпов сыграл третий полный матч во взрослой карьере за ЦСКА (2 в РПЛ, 1 в ЛЕ). Предыдущий был 20 сентября.
● «Уфа» – единственная команда РПЛ, имеющая нулевую разницу мячей (12:12).
«Арсенал» – «Сочи» – 1:1
● Ничья 1:1 – самый распространенный счет в играх с участием «Арсенала» в РПЛ (было уже трижды).
● Джанаев отбил два пенальти от двух разных исполнителей. Ему били Ломовицкий и Луценко. Ломовицкий реализовал один удар.
● До этой игры Кудряшов в последний раз удалялся в сезоне-2016/17. Тогда он еще играл за «Ростов».
«Динамо» – «Краснодар» – 1:1
● «Динамо» прервало серию из четырех поражений подряд.
● Фернандеша во второй раз выпустили за «Краснодар» в РПЛ. Теперь на 25 минут.
● Все три ничейных матча «Краснодара» завершались со счетом 1:1.