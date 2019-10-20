Важные мелочи 13-го тура РПЛ. Караваев впервые забил в РПЛ, «Спартак» и «Динамо» прервали серии поражений

«Тамбов» – «Урал» – 1:2

● На Чуперке сфолили 11 раз, но на результат это не повлияло. Осенью «Тамбов» проиграл все матчи, где участвовал Чуперка.

● В гостевых матчах «Урал» выигрывает только со счетом 2:1.

● «Урал» не проиграл ни одного из четырех матчей в сезоне, где забивал Ильин. Есть три победы и одна ничья.

«Спартак» – «Рубин» – 0:0

● Мельгарехо вышел в основе в третьей игре подряд. «Спартак» впервые взял очки в матче, где он был на поле до финального свистка.

● В этом матче прервались сразу две серии. У «Рубина» до этого было четыре гостевых поражения подряд. «Спартак» имел тенденцию из пяти проигрышей.

● Кутепов первый раз отыграл полный матч без желтой карточки.