Динамо (х)

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Хоккей
Федоров снова снял вратаря в овертайме – на этот раз ЦСКА победил
#КХЛ
Хоккей
16-летний хоккеист из системы «Динамо» умер в больнице. Он потерял сознание на скамейке
#Валентин Родионов
Хоккей
Главный тренер «Динамо» Кудашов установил рекорд КХЛ по победам подряд. Прежний был у Знарка и держался три года
#Динамо (х)
Хоккей
«Динамо» обновило клубный рекорд – у него 8 побед подряд на старте сезона КХЛ
#Динамо (х)
Хоккей
Шипачев – лучший ассистент в истории КХЛ. У него 510 передач
#Вадим Шипачев
Хоккей
Лучший снайпер КХЛ Яшкин ушел в «Аризону»
#Дмитрий Яшкин
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Шипачев – лидер России на этой Олимпиаде и худший провал на прошлой. Как случилось это чудо? Объясняют эксперты
#Вадим Шипачев
Шайба в игре КХЛ попала в женщину и рассекла ей лицо. Игрок извинился уже в перерыве
#КХЛ
Сенсационный юниор КХЛ: самый молодой капитан в истории лиги и забил первую шайбу в плей-офф вратарю на 22 года старше
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#Никита Гуслистов
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Кагарлицкий не заиграл в СКА и думал о завершении карьеры. А приехал в Петербург – и забил впервые с 2019-го
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#Дмитрий Кагарлицкий
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Хоккеист «Динамо» забил носом. Потом спокойно встал и порадовался 👃🏻
#Дмитрий Яшкин
Легенду канадского ТВ уволили за критику иммигрантов. Теперь за него спорят клубы КХЛ
#Дон Черри
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