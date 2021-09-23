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КХЛ
«Динамо» обновило клубный рекорд – у него 8 побед подряд на старте сезона КХЛ
вчера, 22:49
В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» обыграл «Сочи» – 4:0. Факты по этому матчу:
- Для «Динамо» это восьмая победа подряд в КХЛ – обновление клубного рекорда.
- Общий счет во всех встречах – 37:13.
- В матче против «Сочи» свою 20-ю шайбу в КХЛ забросил 20-летний Андрей Прибыльский. Для достижения этой отметки ему понадобилось 60 матчей.
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