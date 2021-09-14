Вадим Шипачев
КХЛ
Динамо (х)
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#Вадим Шипачев #КХЛ #Динамо (х)

Шипачев – лучший ассистент в истории КХЛ. У него 510 передач

5 часов назад

Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев в матче КХЛ против «Адмирала» сделал две голевые передачи и забил в пустые ворота. Игра завершилась со счетом 5:3.

Теперь у Шипачева 510 голевых пасов за карьеру в КХЛ. Он стал лучшим ассистентом лиги в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину (509), который завершил карьеру в прошлом сезоне.

Шипачеву 34 года. В России он выступал за «Северсталь», «Белгород», СКА и «Динамо». Со сборной России он выигрывал Олимпиаду-2018 и чемпионат мира-2014.

В этом сезоне Шипачев за пять матчей набрал 11 очков (шесть голов + пять передач). Он набрал минимум по одному очку в каждой игре сезона.

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Источник:
ТАСС
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