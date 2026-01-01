Вадим Шипачев

Дата рождения
12 марта 1987 г.
Достижения
2-кратный обладатель Кубка Гагарина
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Последние новости
Олимпиада
Шипачев и Фаткулина – знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады-2022
#Олимпиада-2022
Олимпиада
Шипачев – капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
#Вадим Шипачев
Хоккей
Шипачев – лучший ассистент в истории КХЛ. У него 510 передач
#Вадим Шипачев
Хоккей
Вадим Шипачев пропустит ЧМ-2021. Он был лучшим бомбардиром регулярного розыгрыша КХЛ в этом сезоне
#Вадим Шипачев
Хоккей
Шипачев забросил 2500-ю шайбу сборной России
#Вадим Шипачев
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
Все новости
Материалы
Шипачев – лидер России на этой Олимпиаде и худший провал на прошлой. Как случилось это чудо? Объясняют эксперты
#Вадим Шипачев
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
1
Вратарь Канады уехал за ворота и потерял шайбу – так Россия забила в пустые
#Вадим Шипачев
Новый рейтинг зарплат русского хоккея: в топе «Локомотив», самый высокооплачиваемый – защитник «Барыса», известен контракт Гусева
#КХЛ
20 шайб за пять матчей, рекорды, лидерство – так выглядит настоящее «Динамо»
#Динамо (х)
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