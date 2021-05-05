Вадим Шипачев
ЧМ-2021
Россия (х)
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#Вадим Шипачев #Россия (х) #ЧМ-2021

Вадим Шипачев пропустит ЧМ-2021. Он был лучшим бомбардиром регулярного розыгрыша КХЛ в этом сезоне

05 мая, 17:16

С 21 мая по 6 июня в Риге пройдет хоккейный ЧМ. Сейчас стало известно об одной потере у сборной России – за нее не сыграет Вадим Шипачев из «Динамо».

В твиттере Федерации хоккея России появился такой пост:

«Вадим Шипачев покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела. К сожалению, центрфорвард не успеет восстановиться к чемпионату мира.

Штаб сборной желает Вадиму здоровья, скорейшего возвращения в строй и очень рассчитывает на хоккеиста в олимпийском сезоне».

В регулярном розыгрыше КХЛ в этом сезоне Шипачев 67 очков по «гол+пас» (40+27) и стал лучшим бомбардиром. В плей-офф – 7 (1+6).

Источник:
твиттер ФХР
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