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хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия (х)
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия (х) #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Где смотреть мужской хоккей полуфинал Россия – Швеция на Зимних Олимпийских играх 2022

26 минут назад

В полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России сыграет против Швеции. Матч состоится 18 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени.

Смотреть игру можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 16:00. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Россия выиграла группу со Швейцарией, Данией и Чехией. В четвертьфинале россияне играли с датчанами и победили 3:1. Швеции в 1/4 финала выбили с Олимпиады Канаду.

В другом полуфинале встретятся Финляндия и Словакия.

Россия – действующий победитель хоккейной Олимпиады.

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#хоккей на Олимпийских играх-2022
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#Россия на Олимпийских играх-2022