хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия (х)
Олимпиада-2022
Андрей Кузьменко
Россия на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия (х) #Олимпиада-2022 #Андрей Кузьменко #Россия на Олимпийских играх-2022

Суета вокруг России на Олимпиаде – вывод из состава хоккеиста Кузьменко. Сборная убрала его из-за травмы, но он здоров 🤷‍♂️

4 часа назад
Александр Плеханов

Андрей Кузьменко играл в составе России на Евротуре. Он забил в каждом из трех матчей на Кубке Первого канала.

Newspix24/Global Look Press

9 февраля – день старта хоккейного турнира на Олимпиаде-2022. Сборная России неделю тренировалась в Пекине, а до этого проводила отдельный мини-сбор. Регулярный чемпионат КХЛ остановлен и не будет возобновлен – в лиге сразу начнется плей-офф. Пока сборная России играет в олимпийском турнире, клубы планируют сборы и товарищеские матчи.

Мы подробно разбирали олимпийский состав России в отдельном материале. У него есть одна ключевая особенность: второй бомбардир КХЛ Андрей Кузьменко не попал в основную заявку на Олимпиаду. Лучше Кузьменко (53 очка) в этом сезоне выступал только Шипачев (67). Сам Кузьменко проводит с отрывом лучший сезон в карьере по результативности.

Кузьменко выходил за Россию в двух матчах ЧМ-2021. Там набрал два очка против Великобритании.

XinHua/Global Look Press

Почему Кузьменко не попал в основу сборной

Как это объяснял штаб сборной России:

1. Первые слова от Ковальчука – отсылка к формальностям: «У нас есть до 8 февраля возможность заменить любого игрока»;

2. Когда Кузьменко пробовался в разных сочетаниях на тренировках, тренер Жамнов отвечал: «Пытаемся найти оптимальный состав»;

3. Новый ответ Жамнова – на хет-трик Кузьменко в тренировочной игре: «Это ничего не значит. Он там играл в звене с Воронковым и Карнауховым».

Кузьменко тренировался вместе с остальными игроками сборной в Новогорске и Пекине. Последняя тренировка – 6 февраля. Он попадал на видео, которые публиковала сборная. Дальше вышел неожиданный комментарий Ильи Ковальчука: «Не очень хорошая новость — из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России».

Так Андрей Кузьменко готовился к самому результативному сезону в карьере.

твиттер СКА

Какая травма у Кузьменко. Есть ли она вообще

Последовательность событий вокруг Кузьменко, сборной России и СКА:

  • 6 февраля Андрей Кузьменко официально покинул расположение сборной России;
  • 8 февраля СКА написал в соцсетях, что Кузьменко готов к ближайшим матчам СКА;
  • 9 февраля – старт сборной России на Олимпиаде-2022. Уже точно без Кузьменко.

Позже Илья Ковальчук уже рассказывал, что Кузьменко имеет несколько травм. Они не давали ему полноценно тренироваться. Эту же информацию подтвердил тренер Жамнов. Он сказал, что Кузьменко подходил сборной по игровым качествам и тренерский штаб на него рассчитывал. Хотя в списке из 25 основных игроков на Олимпиаде-2022 он так и не оказался.

СКА продвигает противоположную версию и пишет о готовности Кузьменко: «Форвард прошел независимое медицинское обследование в многофункциональном медицинском центре по оказанию консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи «Даниэль» у ведущих специалистов в области травматологии Краснодарского края».

В новостях сохранились скриншоты из поста в инстаграме от игрока СКА Игоря Ожиганова: «Ждем «травмированного». Несколько инсайдеров пишут: никакой травмы у Кузьменко вообще не было. Metaratings утверждает, что на исключении Кузьменко из состава настояли Шипачев, Нестеров и Яковлев. Это капитан и его помощники. Тренерский штаб России их поддержал.

Сам Кузьменко в это время радуется жизни на мини-сборах СКА перед плей-офф:

Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

инстаграм Андрея Кузьменко

Главный тренер России Жамнов отреагировал и на это: «Если он вдруг в среду выйдет в составе СКА на товарищеский матч с «Сочи» – это будет вопрос к нему, а не ко мне».

Так ли важна ситуация с Кузьменко

На Олимпиаду-2022 не приехали игроки из НХЛ. Так произошло на вторых подряд Олимпийских играх. В 2018-м Россия взяла хоккейное золото, но имела в составе всех ключевых звезд из КХЛ. Тогда за нее выступал Кирилл Капризов. Андрей Кузьменко – чуть ухудшенная версия Капризова. Но ему только 26 лет. В ближайшее время Кузьменко настраивается на отъезд в НХЛ.

Важная черта состава России на Олимпиаде-2022 – баланс. Там играет лучший бомбардир КХЛ Шипачев, но в том же составе мелькает оборонительный форвард Сергей Андронов. Тот набрал восемь очков за сезон. Не только яркий форвард Кузьменко не попал в олимпийский состав России. Даже в расширенном варианте не было Бурдасова, Жафярова, Голдобина и других.

Ключевые слова Жамнова: «Мы смотрим, что подходит под систему, по которой мы планируем здесь играть. Главное, чтобы в каждом звене был как оборонительный, так и атакующий баланс». В ситуации есть две странности: Кузьменко якобы подходил под систему (Жамнов говорил), а объяснения по его травме почти не сочетаются друг с другом (микротравма, много травм, здоров).

Кузьменко точно бы сделал эту сборную интереснее:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Что еще происходит на Олимпиаде-2022
Как Вик Уайлд становился русским: учил язык по четыре часа и в первые дни (это не шутка!) встретил медведя на улице
Против России снова играют в масках – теперь Финляндия. Вероятно, из-за внезапно положительного теста на ковид у нашей хоккеистки
Так обидно еще не было – последний рубеж дважды убил шансы России на золото Олимпиады. Цветков смазал 20-й выстрел, Логинов получил 2 минуты
«Ненавижу иглы в вене». Логинов и допинг – уже много лет мутная история русского биатлона: знал ли он или некто его подставил
Как из-за размера одежды Россия сенсационно получила первую в истории медаль в прыжках с трамплина. Раньше для обмана в трусы клали губки и полотенца
Федерация фигурного катания России показывает в соцсетях состав на турниры уже после их завершения – никто не понимает, почему 🤷‍♂️
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#хоккей на Олимпийских играх-2022
#Россия (х)
#Олимпиада-2022
#Андрей Кузьменко
#Россия на Олимпийских играх-2022