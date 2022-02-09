Суета вокруг России на Олимпиаде – вывод из состава хоккеиста Кузьменко. Сборная убрала его из-за травмы, но он здоров 🤷♂️
9 февраля – день старта хоккейного турнира на Олимпиаде-2022. Сборная России неделю тренировалась в Пекине, а до этого проводила отдельный мини-сбор. Регулярный чемпионат КХЛ остановлен и не будет возобновлен – в лиге сразу начнется плей-офф. Пока сборная России играет в олимпийском турнире, клубы планируют сборы и товарищеские матчи.
Мы подробно разбирали олимпийский состав России в отдельном материале. У него есть одна ключевая особенность: второй бомбардир КХЛ Андрей Кузьменко не попал в основную заявку на Олимпиаду. Лучше Кузьменко (53 очка) в этом сезоне выступал только Шипачев (67). Сам Кузьменко проводит с отрывом лучший сезон в карьере по результативности.
Почему Кузьменко не попал в основу сборной
Как это объяснял штаб сборной России:
1. Первые слова от Ковальчука – отсылка к формальностям: «У нас есть до 8 февраля возможность заменить любого игрока»;
2. Когда Кузьменко пробовался в разных сочетаниях на тренировках, тренер Жамнов отвечал: «Пытаемся найти оптимальный состав»;
3. Новый ответ Жамнова – на хет-трик Кузьменко в тренировочной игре: «Это ничего не значит. Он там играл в звене с Воронковым и Карнауховым».
Кузьменко тренировался вместе с остальными игроками сборной в Новогорске и Пекине. Последняя тренировка – 6 февраля. Он попадал на видео, которые публиковала сборная. Дальше вышел неожиданный комментарий Ильи Ковальчука: «Не очень хорошая новость — из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России».
Какая травма у Кузьменко. Есть ли она вообще
Последовательность событий вокруг Кузьменко, сборной России и СКА:
- 6 февраля Андрей Кузьменко официально покинул расположение сборной России;
- 8 февраля СКА написал в соцсетях, что Кузьменко готов к ближайшим матчам СКА;
- 9 февраля – старт сборной России на Олимпиаде-2022. Уже точно без Кузьменко.
Позже Илья Ковальчук уже рассказывал, что Кузьменко имеет несколько травм. Они не давали ему полноценно тренироваться. Эту же информацию подтвердил тренер Жамнов. Он сказал, что Кузьменко подходил сборной по игровым качествам и тренерский штаб на него рассчитывал. Хотя в списке из 25 основных игроков на Олимпиаде-2022 он так и не оказался.
СКА продвигает противоположную версию и пишет о готовности Кузьменко: «Форвард прошел независимое медицинское обследование в многофункциональном медицинском центре по оказанию консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи «Даниэль» у ведущих специалистов в области травматологии Краснодарского края».
В новостях сохранились скриншоты из поста в инстаграме от игрока СКА Игоря Ожиганова: «Ждем «травмированного». Несколько инсайдеров пишут: никакой травмы у Кузьменко вообще не было. Metaratings утверждает, что на исключении Кузьменко из состава настояли Шипачев, Нестеров и Яковлев. Это капитан и его помощники. Тренерский штаб России их поддержал.
Сам Кузьменко в это время радуется жизни на мини-сборах СКА перед плей-офф:
Главный тренер России Жамнов отреагировал и на это: «Если он вдруг в среду выйдет в составе СКА на товарищеский матч с «Сочи» – это будет вопрос к нему, а не ко мне».
Так ли важна ситуация с Кузьменко
На Олимпиаду-2022 не приехали игроки из НХЛ. Так произошло на вторых подряд Олимпийских играх. В 2018-м Россия взяла хоккейное золото, но имела в составе всех ключевых звезд из КХЛ. Тогда за нее выступал Кирилл Капризов. Андрей Кузьменко – чуть ухудшенная версия Капризова. Но ему только 26 лет. В ближайшее время Кузьменко настраивается на отъезд в НХЛ.
Важная черта состава России на Олимпиаде-2022 – баланс. Там играет лучший бомбардир КХЛ Шипачев, но в том же составе мелькает оборонительный форвард Сергей Андронов. Тот набрал восемь очков за сезон. Не только яркий форвард Кузьменко не попал в олимпийский состав России. Даже в расширенном варианте не было Бурдасова, Жафярова, Голдобина и других.
Ключевые слова Жамнова: «Мы смотрим, что подходит под систему, по которой мы планируем здесь играть. Главное, чтобы в каждом звене был как оборонительный, так и атакующий баланс». В ситуации есть две странности: Кузьменко якобы подходил под систему (Жамнов говорил), а объяснения по его травме почти не сочетаются друг с другом (микротравма, много травм, здоров).
Кузьменко точно бы сделал эту сборную интереснее: