Суета вокруг России на Олимпиаде – вывод из состава хоккеиста Кузьменко. Сборная убрала его из-за травмы, но он здоров 🤷‍♂️

Какая травма у Кузьменко. Есть ли она вообще

Последовательность событий вокруг Кузьменко, сборной России и СКА:

6 февраля Андрей Кузьменко официально покинул расположение сборной России;

8 февраля СКА написал в соцсетях, что Кузьменко готов к ближайшим матчам СКА;

9 февраля – старт сборной России на Олимпиаде-2022. Уже точно без Кузьменко.

Позже Илья Ковальчук уже рассказывал, что Кузьменко имеет несколько травм. Они не давали ему полноценно тренироваться. Эту же информацию подтвердил тренер Жамнов. Он сказал, что Кузьменко подходил сборной по игровым качествам и тренерский штаб на него рассчитывал. Хотя в списке из 25 основных игроков на Олимпиаде-2022 он так и не оказался.

СКА продвигает противоположную версию и пишет о готовности Кузьменко: «Форвард прошел независимое медицинское обследование в многофункциональном медицинском центре по оказанию консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи «Даниэль» у ведущих специалистов в области травматологии Краснодарского края».

В новостях сохранились скриншоты из поста в инстаграме от игрока СКА Игоря Ожиганова: «Ждем «травмированного». Несколько инсайдеров пишут: никакой травмы у Кузьменко вообще не было. Metaratings утверждает, что на исключении Кузьменко из состава настояли Шипачев, Нестеров и Яковлев. Это капитан и его помощники. Тренерский штаб России их поддержал.

Сам Кузьменко в это время радуется жизни на мини-сборах СКА перед плей-офф: