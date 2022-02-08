Россия на Олимпийских играх-2022
Александр Логинов
Олимпиада-2022
Эдуард Латыпов
Карим Халили
Максим Цветков
биатлон на Олимпийских играх-2022
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#Россия на Олимпийских играх-2022 #Александр Логинов #Олимпиада-2022 #Эдуард Латыпов #Карим Халили #Максим Цветков #биатлон на Олимпийских играх-2022

Так обидно еще не было – последний рубеж дважды убил шансы России на золото Олимпиады. Цветков смазал 20-й выстрел, Логинов получил 2 минуты

вчера, 13:17
Михаил Морозов

Максим Цветков

Вк СБР

На Олимпиаде в Пекине состоялась индивидуальная гонка по биатлону на 20 км. Россия была представлена четырьмя спортсменами. На старт вышли Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

В индивидуальной гонке нет штрафных кругов, а за промах прибавляется минута штрафа.

⚙️ Цветков занял четвертое место с одним промахом (0+0+0+1).

⚙️ Логинов – десятый с тремя (0+1+0+2).

⚙️ Латыпов – 11-й с тремя (0+1+1+1).

⚙️ У Халили – 34-й с четырьмя (2+1+0+1).

Главная драма – последний огневой рубеж. Настолько обидно не было уже давно.

Как последний рубеж отобрал золото

🥇❌ Цветков чисто отстрелял на трех этапах. Четвертым была стойка. Четыре выстрела точных. Перед последним – пауза. И после этого – промах.

Он был бы чемпионом, если бы не этот промах 20-м выстрелом, когда предыдущие 19 были точными. Цветков финишировал четвертым позади Фийона-Майе, Смольского и Йоханнеса Бе. Если бы не эта штрафная минута – по времени опередил бы их всех.

«Еле сдерживаю, чтобы слезы не потекли, потому что очень хотелось, прошел такой длинный и тяжелый путь, хотелось доказать всем. Почти получилось», – цитата Цветкова после гонки.

Цветков в эфире «Матч ТВ»

Скриншот с «Матч ТВ»

🥇❌ Логинов подходил к четвертому рубежу с одним промахом. Это не было критичным, учитывая промах Цветкова и две штрафные минуты у Фийона-Майе и Бе. Но стойка Логинову дается далеко не всегда – опасения на этот счет были большими. И он промазал дважды.

А условие было таким же: чистая стрельба – и золото. Ровно так же опередил бы всех. Нужен был только ноль – при одном промахе в медали забраться бы не удалось.

Фактически в обоих случаях речь не шла о серебре или бронзе – только о золоте. Все надежды убила последняя стрельба. 20-й из 20-ти выстрелов – у Цветкова и два промаха у Логинова.

Остальные наши биатлонисты на медали не претендовали. 

  • Латыпов прошел чисто только первый рубеж, а дальше допускал по промаху. Да, он финишировал сразу позади Логинова, но по времени отставание заметное (45 секунд). 
  • Халили – дебютант Олимпиады – вообще начал с трех промахов на двух первых рубежах, еще один добавил на последней стойке. И не попал в топ-30.

Александр Логинов

Keystone Press Agency / Global Look Press

На вопрос – Бабиков или Цветков – Олимпиада не ответила

Вспоминаем начало 2022-го: Цветков вместе с Антоном Бабиковым попали в состав основной сборной на оставшиеся до Олимпиады три этапа Кубка мира.

🔵 В Оберхофе Бабиков вошел в десятку в спринте и пасьюте, а еще выиграл с Резцовой сингл-микст. В Рупольдинге завалил спринт (71-е место), что и отодвинуло его от сборной.

🔴 Цветков запомнился уверенным этапом в смешанной эстафете и прыжком на 40 мест вверх в пасьюте, а потом стал частью победной эстафеты. И был включен в состав на Олимпиаду, куда не попал Бабиков.

🔵 И тут на заключительном этапе перед Пекином Бабиков выиграл именно индивидуальную гонку. Но состав не поменялся.

🔴 Это и был самый спорный момент в составе, но ответа на Олимпиаде мы пока не получили. Если бы Цветков провалился, то многие вспомнили бы про Бабикова. Цветков же был в одном выстреле от золота, а впереди наверняка выйдет в эстафете. Видимо, она и прояснит.

Антон Бабиков и Кристина Резцова после победного сингл-микста

dpa / Global Look Press

Кто взял медали в индивидуальной гонке

🥇 Чемпионом стал Кентен Фийон-Майе. Он был очень далеко на прошлой Олимпиаде, зато на этой уже взял серебро в смешанной эстафете. Сейчас он – еще и лидер общего зачета Кубка мира. После финиша обнялся с Мартеном Фуркадом.

🥈 Серебро выиграл белорус Антон Смольский – он ни разу не промахнулся вообще. Тоже на прошлой Олимпиаде ничего особенного не показывал, а на подиумы стал попадать только в этом сезоне. Смольского сразу же поздравила его девушка – биатлонистка Динара Алимбекова, которой днем ранее единственный промах на последнем огневом рубеже помешал выиграть золото (она стала пятой).

🥉 А третье место у Йоханнеса Бе. Это уже пятая олимпийская медаль в его карьере. В смешанной эстафете в Пекине он взял золото.

Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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