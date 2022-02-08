Так обидно еще не было – последний рубеж дважды убил шансы России на золото Олимпиады. Цветков смазал 20-й выстрел, Логинов получил 2 минуты

На Олимпиаде в Пекине состоялась индивидуальная гонка по биатлону на 20 км. Россия была представлена четырьмя спортсменами. На старт вышли Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

В индивидуальной гонке нет штрафных кругов, а за промах прибавляется минута штрафа.

⚙️ Цветков занял четвертое место с одним промахом (0+0+0+1).

⚙️ Логинов – десятый с тремя (0+1+0+2).

⚙️ Латыпов – 11-й с тремя (0+1+1+1).

⚙️ У Халили – 34-й с четырьмя (2+1+0+1).

Главная драма – последний огневой рубеж. Настолько обидно не было уже давно.

Как последний рубеж отобрал золото

🥇❌ Цветков чисто отстрелял на трех этапах. Четвертым была стойка. Четыре выстрела точных. Перед последним – пауза. И после этого – промах.

Он был бы чемпионом, если бы не этот промах 20-м выстрелом, когда предыдущие 19 были точными. Цветков финишировал четвертым позади Фийона-Майе, Смольского и Йоханнеса Бе. Если бы не эта штрафная минута – по времени опередил бы их всех.

«Еле сдерживаю, чтобы слезы не потекли, потому что очень хотелось, прошел такой длинный и тяжелый путь, хотелось доказать всем. Почти получилось», – цитата Цветкова после гонки.