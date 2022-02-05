Безумная эстафета в биатлоне: после двух этапов Россия была седьмой, но лидерство вернул Логинов. Латыпов проиграл лишь сильнейшим

На втором этапе бежала Резцова. В этот момент поднялся сильный ветер. Сама Резцова очень хорошо прошла первый огневой рубеж, но настреляла на один штрафной круг на стойке. Этап Резцовой Россия завершила на седьмом месте. Параллельно с ней страдала норвежка Экхофф (аж три штрафных круга за оба рубежа).

А дальше бежал Логинов, который изменил вообще все. Он выдал чистую и очень быструю первую стрельбу и нагнал одну строчку для сборной на ней. Вторая стрельба прошла для Логинова почти безупречно: использовал один дополнительный патрон и внезапно ушел первым: в этот момент случилась катастрофа у француза Жаклена (два круга). На своем этапе Логинов сделал 17 секунд отрыва от соперников и передал эстафету Латыпову.

И здесь начался самый сложный для России этап.

Латыпов бежал против Йоханнеса Бо и Кентена Фийона-Майе, двух сильнейших биатлонистов мира на данный момент. Латыпов удержал преимущество перед первой стрельбой, где ему понадобился всего один дополнительный патрон. Дальше Фийон-Майе и Бо сокращали отрыв. На второй стрельбе у Латыпова был тоже один промах, но Франция и Норвегия сильно сократили отставание от России.