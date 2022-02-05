Безумная эстафета в биатлоне: после двух этапов Россия была седьмой, но лидерство вернул Логинов. Латыпов проиграл лишь сильнейшим
Первую медаль сборной России на Олимпиаде-2022 завоевала Наталья Непряева – в скиатлоне она взяла серебро. Вторая медаль ушла России благодаря сборной по биатлону – в смешанной эстафете она заняла третье место. И это была очень напряженная гонка.
Состав России на эту эстафету:
И все этапы складывались для России абсолютно по-разному. Первый Россия завершила на пятом месте. Нигматуллина отстала от лидера почти на минуту (57,4 сек) из-за своих пяти промахов.
На втором этапе бежала Резцова. В этот момент поднялся сильный ветер. Сама Резцова очень хорошо прошла первый огневой рубеж, но настреляла на один штрафной круг на стойке. Этап Резцовой Россия завершила на седьмом месте. Параллельно с ней страдала норвежка Экхофф (аж три штрафных круга за оба рубежа).
А дальше бежал Логинов, который изменил вообще все. Он выдал чистую и очень быструю первую стрельбу и нагнал одну строчку для сборной на ней. Вторая стрельба прошла для Логинова почти безупречно: использовал один дополнительный патрон и внезапно ушел первым: в этот момент случилась катастрофа у француза Жаклена (два круга). На своем этапе Логинов сделал 17 секунд отрыва от соперников и передал эстафету Латыпову.
И здесь начался самый сложный для России этап.
Латыпов бежал против Йоханнеса Бо и Кентена Фийона-Майе, двух сильнейших биатлонистов мира на данный момент. Латыпов удержал преимущество перед первой стрельбой, где ему понадобился всего один дополнительный патрон. Дальше Фийон-Майе и Бо сокращали отрыв. На второй стрельбе у Латыпова был тоже один промах, но Франция и Норвегия сильно сократили отставание от России.
После второй стрельбы Латыпов, Бо и Фийон-Майе шли вровень, так и дошли к финишу. Француз и норвежец отсиделись за спиной у россиянина и потом дружно обошли его. Бо обогнал Латыпова на затяжном спуске, Фийон-Майе опередил его неподалеку от финишной прямой. Хотя неизвестно, чем бы все закончилось, не пропусти Латыпов гонки в начале года из-за ковида.
Итог такой: норвежцы заняли первую строчку, французы – вторые. Сборная России финишировала третьей. Латыпов расстроился после завершения эстафеты:
Резцова после эстафеты хвалила партнеров:
«Это была сумасшедшая эстафета! Все наши ребята – умнички. Надо отдать должное Латыпову. Эдик совсем недавно переболел коронавирусом, две недели сидел в заточении. Видно, что он возвращается к своей идеальной форме».
Кадры с награждения:
Особенно рад Логинов: «Приятный исход. Эта бронза – очередная победа. Не просто медаль. Откуда силы? Наверно, окрылен после хорошей стрельбы. Соперники поздравили? Да, все нормально».
Такой была первая за восемь лет медаль России в биатлоне на Олимпиаде. И это безусловный успех, тем более что для Логинова, Латыпова и Резцовой это вообще были первые олимпийские гонки в карьере.
Норвегия и Франция предсказуемо закончили в медалях, но удивила Швеция, которой должна была составить им компанию. Причем выступала она в сильнейшем составе и даже ни разу не зашла на штрафной круг. Но финишировали шведы лишь четвертыми, еще и в 40 секундах от лидера. Настроение Швеции подняло только золото фристайлиста Валльберга часами позже.