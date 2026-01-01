Эдуард Латыпов

Дата рождения
21 марта 1994 г.
Достижения
3-кратный бронзовый олимпийский призер
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Биатлон
Где смотреть мужской биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Россия заняла третье место в смешанной эстафете в биатлоне
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Где смотреть смешанную эстафету по биатлону на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Латыпов стал 25-м в масс-старте на Кубке мира по биатлону. Он проиграл более четырех минут
#Эдуард Латыпов
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
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Материалы
Латыпов плакал после финиша биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022. Все утешали – обнял даже соперник
#Эдуард Латыпов
Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
#Россия на Олимпийских играх-2022
Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов
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#биатлон на Олимпийских играх-2022
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Латыпов взял бронзу в невероятно тяжелом пасьюте (мог серебро, но проиграл Бо). На награждении он появился с флагом России
#Эдуард Латыпов
Так обидно еще не было – последний рубеж дважды убил шансы России на золото Олимпиады. Цветков смазал 20-й выстрел, Логинов получил 2 минуты
#Россия на Олимпийских играх-2022
Безумная эстафета в биатлоне: после двух этапов Россия была седьмой, но лидерство вернул Логинов. Латыпов проиграл лишь сильнейшим
#биатлон на Олимпийских играх-2022
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