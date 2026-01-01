Эдуард Латыпов

Дата рождения
21 марта 1994 г.
Достижения
3-кратный бронзовый олимпийский призер
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Латыпов плакал после финиша биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022. Все утешали – обнял даже соперник
#Эдуард Латыпов
Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
#Россия на Олимпийских играх-2022
Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов
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#биатлон на Олимпийских играх-2022
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Латыпов взял бронзу в невероятно тяжелом пасьюте (мог серебро, но проиграл Бо). На награждении он появился с флагом России
#Эдуард Латыпов
Так обидно еще не было – последний рубеж дважды убил шансы России на золото Олимпиады. Цветков смазал 20-й выстрел, Логинов получил 2 минуты
#Россия на Олимпийских играх-2022
Безумная эстафета в биатлоне: после двух этапов Россия была седьмой, но лидерство вернул Логинов. Латыпов проиграл лишь сильнейшим
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
#Олимпиада-2022
Первое золото России на Кубке мира по биатлону в сезоне: Логинов выиграл в Оберхофе, где помогал прервать антирекорд и побеждал впервые в карьере
#Кубок мира по биатлону
Благодаря Латыпову мы снова привыкаем к медальным гонкам в биатлоне: их уже три подряд, пока нет золота, но хвалит даже Самуэльссон
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#Эдуард Латыпов
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Новая ошибка биатлониста Латыпова – теперь наступил на стреляющего соперника. И упал в снег ❄️
#Эдуард Латыпов
Главный биатлонист России на ЧМ пропустил индивидуальную гонку. Но вышел дебютант – и выступил лучше
#Эдуард Латыпов
Очень странная ошибка в биатлоне – Латыпов перепутал финишный створ и (возможно) лишился медали. Соцсети огненно обсуждают 🔥
#Эдуард Латыпов
Русский биатлон перед новым сезоном: три девушки сменили фамилию, один из мужчин поругался с тренером, сборная привезла на Кубок мира не те лыжи
#Биатлон