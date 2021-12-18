Благодаря Латыпову мы снова привыкаем к медальным гонкам в биатлоне: их уже три подряд, пока нет золота, но хвалит даже Самэульссон
В начале 2021 года у России была абсолютно дикая серия – 43 гонки без единой медали. Тогда наши прервали ее, выиграв смешанную эстафету. Последний этап тогда бежал Эдуард Латыпов.
В личных гонках он к тому времени ни разу на подиум не забирался, но в последнем старте сезона получилось – второе место в масс-старте. В начале этого сезона снова все было мимо медалей, но тот же Латыпов чуть не вошел в тройку в спринте на втором этапе. И затем он взял бронзу в эстафете.
Теперь, начиная с Хохфильцена, у нас почти каждый день медальная гонка:
🥈 11 декабря – второе место у женщин в эстафете (Хохфильцен).
🥉 12 декабря – третье место у мужчин в эстафете (Хохфильцен).
🥈 17 декабря – Латыпов стал вторым в спринте (Анси).
🥈 18 декабря – Латыпов стал вторым в пасьюте (Анси).
Во всех мужских медальных гонках присутствовал Латыпов, только он пока и берет личные медали за Россию. В Анси впереди еще масс-старт, но первые две гонки удались отлично.
⛷️ В спринте Латыпов не промахнулся ни разу и проиграл только Йоханнесу Бо – всего семь секунд. Он и сам был доволен: «Сегодня была идеальная гонка, и это показатель того, что я чуть-чуть становлюсь сильнее».
⛷️ В гонке преследования Латыпов стал лидером после первого огневого рубежа, но промазал на втором и ушел вместе с французами Фийоном-Майе и Жакленом. Промах Латыпова на первой стойке сделал единоличным лидером Фийона-Майе, который и выиграл гонку.
Зато Латыпов в борьбе за второе место уже в самом финишном створе опередил Кристиансена. И снова порадовался: «Круто быть на пьедестале в такой борьбе. Я получил удовольствие от этой гонки».
За четыре неполных этапа Кубка мира Латыпов добыл себе пятое место в общем зачете. До лидера Фийона-Майе всего восемь очков, а впереди масс-старт. Помимо всех успехов, это еще и самый яркий наш спортсмен, хотя это не всегда было ему в плюс.
⛄️ Например, в первой же гонке сезона он поехал на финиш по другой дороге, потом свернул и пробежал лишние метры – объяснил все это усталостью. Теоретически мог даже рассчитывать на призовое место, если бы не этот инцидент.
⛄️ В гонке преследования по завершении стрельбы случайно наступил на Фийона-Майе, который как раз стрелял. Извинился после гонки.
⛄️ В эстафете на последнем этапе так торопился за норвежцем, что настрелял себе штрафной круг, и результат – даже не серебро, а бронза.
Новая ошибка биатлониста Латыпова – теперь наступил на стреляющего соперника. И упал в снег
Выступления Латыпова получают все больше внимания.
📢 Рико Гросс, работавший с мужской сборной России с 2015-го по 2018-й, назвал его отличным спортсменом и добавил: «Он сильно развил свои навыки, особенно в стрельбе его результаты стали более стабильными».
📢 «Видел, как работал Латыпов на последнем круге, я думаю, это было что-то выдающееся», – это слова Себастьяна Самуэльссона, чья похвала в адрес кого- или чего-либо российского – уже удивительное событие.
📢 А вот мнение Йоханнеса Бе: «Очень быстрый парень, и сейчас это хороший соперник, которого нужно стараться обыгрывать».
После масс-старта в Анси последует 2,5-недельная пауза на рождественские и новогодние праздники. Встретятся биатлонисты 6 января в спринте в Оберхофе.