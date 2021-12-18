Благодаря Латыпову мы снова привыкаем к медальным гонкам в биатлоне: их уже три подряд, пока нет золота, но хвалит даже Самэульссон

В начале 2021 года у России была абсолютно дикая серия – 43 гонки без единой медали. Тогда наши прервали ее, выиграв смешанную эстафету. Последний этап тогда бежал Эдуард Латыпов.

В личных гонках он к тому времени ни разу на подиум не забирался, но в последнем старте сезона получилось – второе место в масс-старте. В начале этого сезона снова все было мимо медалей, но тот же Латыпов чуть не вошел в тройку в спринте на втором этапе. И затем он взял бронзу в эстафете.

Теперь, начиная с Хохфильцена, у нас почти каждый день медальная гонка:

🥈 11 декабря – второе место у женщин в эстафете (Хохфильцен).

🥉 12 декабря – третье место у мужчин в эстафете (Хохфильцен).

🥈 17 декабря – Латыпов стал вторым в спринте (Анси).

🥈 18 декабря – Латыпов стал вторым в пасьюте (Анси).

Во всех мужских медальных гонках присутствовал Латыпов, только он пока и берет личные медали за Россию. В Анси впереди еще масс-старт, но первые две гонки удались отлично.