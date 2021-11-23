Биатлон
Кубок мира по биатлону
Александр Логинов
Эдуард Латыпов
Матвей Елисеев
Светлана Миронова
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#Биатлон #Александр Логинов #Кубок мира по биатлону #Эдуард Латыпов #Матвей Елисеев #Светлана Миронова

Русский биатлон перед новым сезоном: три девушки сменили фамилию, один из мужчин поругался с тренером, сборная привезла на Кубок мира не те лыжи

час назад
Михаил Морозов

Сезон-2021/22 Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября. На первом этапе в шведском Эстерсунде будут две индивидуальных гонки и два спринта. Сборная России представлена 12 биатлонистами – по шесть мужчин и женщин.

Как формировался состав сборной России?

Изначально все спортсмены поделены на четыре группы, у каждой из которыхотдельный тренер. Юрий Каминский и Сергей Башкиров тренировали свои группы у мужчин, а Михаил Шашилов и Евгений Куваев – у женщин. При этом у сборной есть старший тренер – Каминский, а за женскую сборную отвечает Шашилов.

Мужской состав:

🔵 Логинов, Латыпов, Елисеев, Гараничев и Халили прошли автоматически.

🔵 Первые четверо попали в топ-30 прошлого сезона, а Каминский добавил Халили – он был хорош весной.

🔵 Шестое место досталось Поварницыну по результатам отборов – он стал лучшим среди 18 биатлонистов.

🔵 Но Поварницына не пустил Международный союз биатлонистов (IBU) из-за отсутствия квалификационных очков – он с декабря 2019-го не участвовал в соревнованиях IBU. Поэтому Поварницына заменил Серохвостов.      

В Эстерсунд помимо экипировки этих людей по ошибке отправились лыжи Дениса Таштимерова. Причем это случилось еще в тот момент, когда не был известен шестой участник от России.

Женский состав:

🔴 Миронова и Нигматуллина прошли по итогам прошлого сезона, где заняли два последних места в топ-20.

🔴 Куклина, Казакевич и Васнецова попали по решению тренерского штаба. Больше по результатам отбора было вопросов к Казакевич, но президент СБР Виктор Майгуров пояснил: «Ира среди сильнейших в команде по ходу, по функциональной подготовке».

🔴 Резцова прошла по сумме гонок. Из-за декрета она пропустила прошлый сезон, а сейчас набрала хорошую форму.

Елисеев поругался с тренером. Похоже, из-за самостоятельных тренировок

Матвей Елисеев изначально занимался в группе Каминского, но затем перебрался в группу Башкирова. Что произошло:

⚔️ Началось с сообщения Дмитрия Губерниева: Каминский предложил снять Елисеева с централизованной подготовки. Причина: Елисеев провел самостоятельную имитацию подъема в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо.

⚔️ Каминский частично подтвердил информацию. Позже он говорил, что у Елисеева своеобразный взгляд на тренировочный процесс.

⚔️ Сам Елисеев сказал, что не пожмет тренеру руку.

⚔️ СБР вынес выговор Елисееву за нарушение спортивной дисциплины.

В группе Башкирова у Елисеева, кажется, проблем не возникло. Но в сборной старший тренер все равно Каминский.

Главная надежда женского биатлона критикует тренеров

Светлана Миронова занималась под руководством Шашилова еще в начале 2010-х. Но это не гарантирует хорошие отношения. Сам Шашилов объяснил: «Человек непростой, что уж скрывать. Но как-то общаемся. Конечно, желательно, чтобы она людям больше верила».

Мироновой было сложно и с тренером по стрельбе Алексеем Волковым, которого она раскритиковала сразу же по завершении прошлого сезона: «Мне интересно наблюдать за норвежцами. На пристрелке тренеры всегда им подсказывают что-то базово: смотри в диоптр, по свету, пальцем работай. У нас этого нет. Промазал – ну ладно, промазал».

При этом Миронова – лучшая из российских женщин по результатам прошлого сезона.

Новые фамилии в женской сборной – это прежние люди. Просто они вышли замуж

Куда пропали Павлова, Кайшева и Воронина? Кто такие Буртасова, Нигматуллина и Дербушева? Вопросы могли возникнуть у тех, кто нечасто следит за биатлоном, но хочет посмотреть гонки в Кубке.

Все просто – три девушки вышли замуж. Павлова и Воронина еще в апреле, Кайшева – в июне. Поэтому первое время в медиа будут встречаться такие конструкции:

💍 Евгения Буртасова (Павлова).

💍 Ульяна Нигматуллина (Кайшева).

💍 Тамара Дербушева (Воронина).

На Кубке мира привыкать придется только к Кайшевой-Нигматуллиной – она в составе, другие – пока нет.

Так, а где вообще Юрлова?

Юрлова-Перхт привозила пару медалей с чемпионатов мира и часто попадала в десятку в сезоне-2019/20, но следующий пропустила из-за беременности. В июне 2021-го она родила дочку.

Ее отец говорил летом, что мысли о выступлении на Олимпиаде есть. В октябре «Матч ТВ» рассказал, что она тренируется. Майгуров отвечал: «Информации об участии Екатерины в отборах в команду нет. Катя не выходила на связь по этому вопросу».

Позже о планах рассказал Дмитрий Васильев: «Катя планирует выступить на «Ижевской винтовке», чтобы понять, как она выглядит, насколько хорошо готова». Исключать возможность отбора на Олимпиаду пока не стоит.

А совмещать у нее получается неплохо:

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У Буртасовой есть известная фишка: после стрельбы она крутит винтовку вокруг оси и забрасывает на спину. «Попрощаемся. Такого больше не увидим», – написала она летом в инстаграме.

Причина – запрет IBU. «Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя. Иначе дисквал. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил».

Позже пресс-служба IBU пояснила ТАСС, что такой финт не подходит по технике безопасности.

Что вообще ждать от наших на Кубке мира?

Проще сказать, чего не ждать – какого-то грандиозного прорыва.

У мужчин главный фаворит – норвежец Йоханнес Бе, конкурировать с ним будут тоже норвежцы: брат Тарьей, Лагрейд, Дале. Плюс французы Жаклен и Фийон Майе. У женщин выше шансы у Экхофф, навяжут борьбу Олсбю-Ройселанн, Ханна Эберг и Вирер.

Лучшие российские спортсмены в общем зачете прошлого Кубка мира финишировали в конце второго десятка. 17-18-е места заняли Логинов и Латыпов, 19-20-е – Миронова и Нигматуллина. Едва ли что-то поменяется кардинально.

Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по биатлону: календарь всех гонок

Все фото: СБР
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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