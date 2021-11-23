Русский биатлон перед новым сезоном: три девушки сменили фамилию, один из мужчин поругался с тренером, сборная привезла на Кубок мира не те лыжи

Как формировался состав сборной России?

Изначально все спортсмены поделены на четыре группы, у каждой из которыхотдельный тренер. Юрий Каминский и Сергей Башкиров тренировали свои группы у мужчин, а Михаил Шашилов и Евгений Куваев – у женщин. При этом у сборной есть старший тренер – Каминский, а за женскую сборную отвечает Шашилов.

Мужской состав:

🔵 Логинов, Латыпов, Елисеев, Гараничев и Халили прошли автоматически.

🔵 Первые четверо попали в топ-30 прошлого сезона, а Каминский добавил Халили – он был хорош весной.

🔵 Шестое место досталось Поварницыну по результатам отборов – он стал лучшим среди 18 биатлонистов.

🔵 Но Поварницына не пустил Международный союз биатлонистов (IBU) из-за отсутствия квалификационных очков – он с декабря 2019-го не участвовал в соревнованиях IBU. Поэтому Поварницына заменил Серохвостов.

В Эстерсунд помимо экипировки этих людей по ошибке отправились лыжи Дениса Таштимерова. Причем это случилось еще в тот момент, когда не был известен шестой участник от России.

Женский состав:

🔴 Миронова и Нигматуллина прошли по итогам прошлого сезона, где заняли два последних места в топ-20.

🔴 Куклина, Казакевич и Васнецова попали по решению тренерского штаба. Больше по результатам отбора было вопросов к Казакевич, но президент СБР Виктор Майгуров пояснил: «Ира среди сильнейших в команде по ходу, по функциональной подготовке».

🔴 Резцова прошла по сумме гонок. Из-за декрета она пропустила прошлый сезон, а сейчас набрала хорошую форму.