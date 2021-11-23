Русский биатлон перед новым сезоном: три девушки сменили фамилию, один из мужчин поругался с тренером, сборная привезла на Кубок мира не те лыжи
Сезон-2021/22 Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября. На первом этапе в шведском Эстерсунде будут две индивидуальных гонки и два спринта. Сборная России представлена 12 биатлонистами – по шесть мужчин и женщин.
Как формировался состав сборной России?
Изначально все спортсмены поделены на четыре группы, у каждой из которыхотдельный тренер. Юрий Каминский и Сергей Башкиров тренировали свои группы у мужчин, а Михаил Шашилов и Евгений Куваев – у женщин. При этом у сборной есть старший тренер – Каминский, а за женскую сборную отвечает Шашилов.
Мужской состав:
🔵 Логинов, Латыпов, Елисеев, Гараничев и Халили прошли автоматически.
🔵 Первые четверо попали в топ-30 прошлого сезона, а Каминский добавил Халили – он был хорош весной.
🔵 Шестое место досталось Поварницыну по результатам отборов – он стал лучшим среди 18 биатлонистов.
🔵 Но Поварницына не пустил Международный союз биатлонистов (IBU) из-за отсутствия квалификационных очков – он с декабря 2019-го не участвовал в соревнованиях IBU. Поэтому Поварницына заменил Серохвостов.
В Эстерсунд помимо экипировки этих людей по ошибке отправились лыжи Дениса Таштимерова. Причем это случилось еще в тот момент, когда не был известен шестой участник от России.
Женский состав:
🔴 Миронова и Нигматуллина прошли по итогам прошлого сезона, где заняли два последних места в топ-20.
🔴 Куклина, Казакевич и Васнецова попали по решению тренерского штаба. Больше по результатам отбора было вопросов к Казакевич, но президент СБР Виктор Майгуров пояснил: «Ира среди сильнейших в команде по ходу, по функциональной подготовке».
🔴 Резцова прошла по сумме гонок. Из-за декрета она пропустила прошлый сезон, а сейчас набрала хорошую форму.
Елисеев поругался с тренером. Похоже, из-за самостоятельных тренировок
Матвей Елисеев изначально занимался в группе Каминского, но затем перебрался в группу Башкирова. Что произошло:
⚔️ Началось с сообщения Дмитрия Губерниева: Каминский предложил снять Елисеева с централизованной подготовки. Причина: Елисеев провел самостоятельную имитацию подъема в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо.
⚔️ Каминский частично подтвердил информацию. Позже он говорил, что у Елисеева своеобразный взгляд на тренировочный процесс.
⚔️ Сам Елисеев сказал, что не пожмет тренеру руку.
⚔️ СБР вынес выговор Елисееву за нарушение спортивной дисциплины.
В группе Башкирова у Елисеева, кажется, проблем не возникло. Но в сборной старший тренер все равно Каминский.
Главная надежда женского биатлона критикует тренеров
Светлана Миронова занималась под руководством Шашилова еще в начале 2010-х. Но это не гарантирует хорошие отношения. Сам Шашилов объяснил: «Человек непростой, что уж скрывать. Но как-то общаемся. Конечно, желательно, чтобы она людям больше верила».
Мироновой было сложно и с тренером по стрельбе Алексеем Волковым, которого она раскритиковала сразу же по завершении прошлого сезона: «Мне интересно наблюдать за норвежцами. На пристрелке тренеры всегда им подсказывают что-то базово: смотри в диоптр, по свету, пальцем работай. У нас этого нет. Промазал – ну ладно, промазал».
При этом Миронова – лучшая из российских женщин по результатам прошлого сезона.
Новые фамилии в женской сборной – это прежние люди. Просто они вышли замуж
Куда пропали Павлова, Кайшева и Воронина? Кто такие Буртасова, Нигматуллина и Дербушева? Вопросы могли возникнуть у тех, кто нечасто следит за биатлоном, но хочет посмотреть гонки в Кубке.
Все просто – три девушки вышли замуж. Павлова и Воронина еще в апреле, Кайшева – в июне. Поэтому первое время в медиа будут встречаться такие конструкции:
💍 Евгения Буртасова (Павлова).
💍 Ульяна Нигматуллина (Кайшева).
💍 Тамара Дербушева (Воронина).
На Кубке мира привыкать придется только к Кайшевой-Нигматуллиной – она в составе, другие – пока нет.
Так, а где вообще Юрлова?
Юрлова-Перхт привозила пару медалей с чемпионатов мира и часто попадала в десятку в сезоне-2019/20, но следующий пропустила из-за беременности. В июне 2021-го она родила дочку.
Ее отец говорил летом, что мысли о выступлении на Олимпиаде есть. В октябре «Матч ТВ» рассказал, что она тренируется. Майгуров отвечал: «Информации об участии Екатерины в отборах в команду нет. Катя не выходила на связь по этому вопросу».
Позже о планах рассказал Дмитрий Васильев: «Катя планирует выступить на «Ижевской винтовке», чтобы понять, как она выглядит, насколько хорошо готова». Исключать возможность отбора на Олимпиаду пока не стоит.
А совмещать у нее получается неплохо:
Новые правила запретили русской биатлонистки эффектно закидывать винтовку за спину
У Буртасовой есть известная фишка: после стрельбы она крутит винтовку вокруг оси и забрасывает на спину. «Попрощаемся. Такого больше не увидим», – написала она летом в инстаграме.
Причина – запрет IBU. «Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя. Иначе дисквал. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил».
Позже пресс-служба IBU пояснила ТАСС, что такой финт не подходит по технике безопасности.
Что вообще ждать от наших на Кубке мира?
Проще сказать, чего не ждать – какого-то грандиозного прорыва.
У мужчин главный фаворит – норвежец Йоханнес Бе, конкурировать с ним будут тоже норвежцы: брат Тарьей, Лагрейд, Дале. Плюс французы Жаклен и Фийон Майе. У женщин выше шансы у Экхофф, навяжут борьбу Олсбю-Ройселанн, Ханна Эберг и Вирер.
Лучшие российские спортсмены в общем зачете прошлого Кубка мира финишировали в конце второго десятка. 17-18-е места заняли Логинов и Латыпов, 19-20-е – Миронова и Нигматуллина. Едва ли что-то поменяется кардинально.
Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по биатлону: календарь всех гонок