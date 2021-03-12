Световая матча рухнула на трассу и чуть не задела биатлонистов 🙈

В чешском Нове-Место сейчас проходит этап Кубка мира по биатлону. И прямо во время одной тренировки упала световая мачта.

Детали:

1. Мачта упала, когда биатлонисты были на трассе.

2. В момент падения на месте происшествия было четыре биатлониста. Среди них – Андрей Прокунин, который занимает сейчас должность старшего тренера сборной Кореи.

3. Мачта никого не задела. Прокунин отскочил, а потом говорил:

«Если бы на пару секунд раньше она упала, я бы с вами не разговаривал здесь. Остановились вместе с ребятами, подкопали, уплотнили, снежку подкидали. Поставили вместе мачту и пошли дальше. Здесь нет никакой опасности – думаю, организаторы позаботились, на будущее учтут, все перепроверят».

4. Мачту потом просто отодвинули за пределы трассы.

Видео момента: