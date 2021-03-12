Световая матча рухнула на трассу и чуть не задела биатлонистов 🙈
В чешском Нове-Место сейчас проходит этап Кубка мира по биатлону. И прямо во время одной тренировки упала световая мачта.
Детали:
1. Мачта упала, когда биатлонисты были на трассе.
2. В момент падения на месте происшествия было четыре биатлониста. Среди них – Андрей Прокунин, который занимает сейчас должность старшего тренера сборной Кореи.
3. Мачта никого не задела. Прокунин отскочил, а потом говорил:
«Если бы на пару секунд раньше она упала, я бы с вами не разговаривал здесь. Остановились вместе с ребятами, подкопали, уплотнили, снежку подкидали. Поставили вместе мачту и пошли дальше. Здесь нет никакой опасности – думаю, организаторы позаботились, на будущее учтут, все перепроверят».
4. Мачту потом просто отодвинули за пределы трассы.
Видео момента:
Прокунин объяснял, что ночью перед тренировкой шел сильный дождь: опору подмыло, снег подтаял, из-за этого мачта потеряла устойчивость.
Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар сказал:
«Накануне женского спринта на последнем подъеме перед финишем одна из временно установленных световых мачт упала на трассу. Для начала стоит сказать, что некоторым ребятам безумно повезло и ничего серьёзного не случилось.
Конечно, такого не должно происходить в местах проведения соревнований. С другой стороны, утром был очень сильный ветер, и после этого мы все проверили, все стояло стабильно. Думаю, из-за снега нижнее крепление соскользнуло, и мачта упала на трассу. Нам очень жаль, но иногда есть факторы, которые стоит учитывать. Мы проверили все еще три раза, и женский спринт пройдет в безопасности».
Похожий случай произошел на чемпионате мира по биатлону в Ханты-Мансийске в 2016 году. Но тогда упала не небольшая мачта, а целый прожектор. Гонки были отменены.