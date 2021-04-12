Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
💔 Валера Полевиков − против Луиса Суареса
У меня будет не спортсмен, а главный в жизни момент нелюбви к спортсмену. Даже так: момент разочарования и омерзения.
Суарес пришел в «Ливерпуль» вместе с Кэрролом и сразу понравился. Через сезон стал любимым в команде, через два – любимым футболистом вообще. Он делал на поле все. Был самым полезным в составе и самым изящным. Детские футбольные эмоции – когда переполняешься восхищением эстетикой.
При этом он нереально всех бесил. Своей крутостью, но больше симуляциями, наглостью, провокациями, нытьем, подлостью. Но я настолько его любил, − и он так классно играл, − что делал вид, будто этой его грязи нет. Плевать, как он себя ведет с соперниками – магия Суареса полностью осветляла его в моих глазах.
Расовый конфликт с Эвра: да нет, это Эвра не прав и вообще ситуация мутная. Когда летом 2013-го хотел уйти и бойкотировал тренировки: ну, клуб сам виноват, что лучший игрок хочет свалить.
Вот настолько я любил Суареса.
По сути, это он запустил подъем «Ливерпуля» со дна. В начале десятых было совсем плохо, а Суарес почти в одиночку чуть не сделал команду чемпионом в сезоне-2013/14. Поэтому когда он уходил в «Барсу», я ощущал только благодарность. А потом радовался за него – когда он выигрывал все титулы и стал одним из лучших в мире. Видел его в микст-зоне на чемпионате мира – я был в кофте «Ливерпуля», он мне подмигнул. Я чуть не описался.
Еще Суарес всегда с любовью говорил о «Ливерпуле». Что это его любимый клуб, «Энфилд» – второй дом, что хотел бы когда-нибудь вернуться.
Бла-бла-бла.
Тот самый четвертьфинал ЛЧ «Барса» – «Ливерпуль». И что делает Суарес? Ведет себя так же, как с соперниками в АПЛ: симуляции, нытье, жалобы судье. Забивает – и радуется как сумасшедший, будто врагам забил. И все это против команды, в которой столько играл, которой так клялся в любви. Мир перевернулся.
Момент прозрения. Сразу вспомнились все его гадости в АПЛ. И все эти воспоминания прокручивались с трезвостью, без того дурмана, который его осветлял раньше. Какой же ты, оказывается, подонок. Да ты, Суарес, от бога отречешься и про родителей забудешь – если надо забить и выиграть.
Потом я остыл. Сейчас отношение к Суаресу просто хорошее – он слишком классный футболист, много сделал для «Ливерпуля» и подарил мне гору эмоций. Но этот момент – омерзения, прозрения и осознания – я запомнил навсегда. Все-таки правда: легко моментально возненавидеть того, кого любил. Жуткое чувство. Бррр.
💔 Дмитрий Проскурин − против Игоря Акинфеева
Задание редакции – несколько абзацев о спортсмене, которого я не люблю. Тут же между букв вязнет усталость: камон, в 25 лет кого-то хейтить, еще и искренне? Но ладно – в подкорке пронесся пустоватый взгляд Игоря Акинфеева, который опять выходит играть с «Уралом». *** [Почему?] А главное зачем?
Я начал любить футбол, когда Акинфеев только начал. И растерял к игре детские чувства, когда Акинфеев уже скоро закончит. Тогда Акинфеев – слухи про «Ман Юнайтед». Сейчас Акинфеев – воспоминания про ногу с Испанией и еще пара вечных мемов. А все остальное – рутина с давно найденным потолком.
Психотерапевт Дональд Винникотт ввел понятие «достаточно хорошая мать». Она старается как может и признает ошибки. Акинфеев тоже вот такой достаточно хороший вратарь. Но это в нем и стопорит – никаких свершений никогда будто и не маячило.
Был лишь путь трудяги, который срывался на детские ляпы и как будто за выслугу награждался редкими моментами, когда все протирали Акинфееву трон. Откровение таланта засалилось в странном стоицизме и верности ЦСКА.
Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках
Стоп. Еще же у него прозвище – «Фурик». Господи, как будто дальнобойщик с папироской в зубах. Фурик. А-а-а, Фурик! Ф у р и к.
💔 Николай Живоглядов − против Мартена Фуркада
Я не вылезал из биатлона, когда топил за Свендсена, а за наших еще бегал Шипулин. Сейчас понимаю: шоу, повадки злого бога и психологическое поедание соперников – часть образа Фуркада. Тогда все умножалось на детское неприятие. Он этого добивался. И нет, проблема не в зависти от монополиста майки лидера и кубка мира: он сильнейший.
Отторгает другое. Когда король перед толпой иногда поправляет корону – ок. Когда король не отходит и дышит над ней, чтобы все чувствовали его исключительность – соу-соу. Сила в скромности, а спортивное величие так и так кристаллизируется в медали, кубки и рейтинг.
Фуркад – самолюбивый король, который вкидывал поводы для нелюбви. С него легко фанатеть, но тяжело принять эмоционально. Бесконечные пафосные заигрывания со зрителями, наступания на лыжи (на него обижались даже свои), пижонские финиши – обыденные атрибуты, которые сохранились до конца карьеры. Ему нравилось. Такая энергетическая формула: «Беситесь? Но я все равно чемпион».
💔 Илья Егоров − против Валттери Боттаса
Ненавижу? Хм, нет, слишком высокопарно. Не люблю, не понимаю, не принимаю – да, так лучше.
У каждого есть друг, который сидит на высокооплачиваемой работе, не выделяется ничем и ноет: все не то, все не устраивает. Так вот – это Валттери Боттас. Он уже пятый сезон гоняет за «Мерседес» (сильнейшая команда) и 11-й – в Формуле 1. И жалуется, что хочет быть главным. Но ведь для этого не было ни-ка-ких предпоссылок. Были ли у него большие победы? Нет. Будут ли у него большие победы? Кажется, тоже нет.
Боттас – заплесневелая сторона Формулы. Молодые техничнее и перспективнее. Опытные (я тут о Льюисе Хэмилтоне говорю) тупо сильнее. Так было всегда и ничего уже не изменится.
Кстати, я почему-то убежден, что лет через 20, когда Хэмилтона спросят о соперничестве с Боттасом, он ехидно улыбнется. Хэмилтон вкладывает в развитие максимум усилий: психологи, тренировки в горах, медитация, специальное питание и прочее. А что делает Боттас? Раскатисто бурчит в жесткую щетину и говорит на камеры «Нетфликса» в «Гонять, чтобы выживать»: «Я, ***, ненавижу статус второго пилота».
Боттас – второй пилот лучшей команды Формулы. Но Боттас никогда не достигнет статуса первого. Скоро он станет сильно хуже молодняка и окончательно улетит в команду уровня «Хаас». Но ему норм. Он ничего не предпринимает, чтобы что-то изменить. Просто гоняет и на сильной технике постоянно взбирается на подиум.
Никакого развития, никаких шагов на пути к эталону. Просто бубнеж откровенно слабого пилота, который каким-то чудом еще в «Мерседесе».
💔 Александр Плеханов − против Евгения Плющенко
Плющенко выигрывал медали на четырех Олимпиадах, пяти ЧМ и десяти ЧЕ. Программами и находками двигал вперед целый вид спорта. А закончил трагедией для себя и всей России: снялся из-за проблем со спиной перед стартом одиночного турнира на Олимпиаде в Сочи. Максимально оттянул с уходом – и другие талантливые фигуристы из-за этого потерялись.
Тогда я впервые в нем разочаровался. Зачем до последних секунд карьеры насиловать тело? Почему не уйти на пике, когда весь мир признает величие? Как развиваться молодым, если существует система «Плющенко и остальные»? Грамотные звезды в нужный момент отходят на второй план. Плющенко будто забывал о возрасте и проблемах со здоровьем.
Та самая реклама «Что сосут чемпионы?» Плющенко хотел первого личного спонсора и выбрал знаковый бренд
Сейчас тренер Плющенко ставит амбициозные цели: «Хочу сделать свою академию лучшей не только в стране, но и в мире». Создает условия для развития, находит спонсоров для молодых спортсменов. Но симпатии больше не вызывает – только отталкивает от себя новыми публичными заигрываниями. И слепой верой в себя. Ведь именно себя он все еще считает лучшим.
Тот же Плющенко:
1. Зовет в академию чемпионку Европы и специалистку по четверным прыжкам. Чемпионка проваливается и сбегает обратно, специалистка по прыжкам остается на том же уровне.
2. Бесконечно воюет с командой Тутберидзе. Не всегда виноват, но участвует в добавлении токсичности в накаленную обстановку в фигурке.
3. Давит на судей и кривляется после прокатов Трусовой. В России – там, где оценки завышают вообще всем (и Трусовой тоже).
Теперь он не вызывает у меня вообще никаких положительных эмоций.
💔 Михаил Морозов − против Златана Ибрагимовича
У меня нет привычки проявлять какие-то антипатии к спортсменам из-за их игровых качеств. Скорее, так бывает с командами. Например, по совокупности я вынес бы туда все сборные Италии, которые видел.
Но что мне точно не нравится – искусственный шум вокруг отдельных персон. Ох, засунул бы туда всех итальянских звезд, но все же остановлюсь на Златане.
Бесспорно, он − звезда, но я никогда не считал Ибрагимовича выдающимся игроком. Постоянное восхищение возрастом – но у тех же Тотти или Гиггза и близко не было такого мощнейшего пиара в духе «нет, вы посмотрите, как он играет в 39!» Мне совершенно не понравилась его автобиография, где была тонна самолюбования, но мало футбола (учитывая, в каких командах он на тот момент поиграл – интересного было бы полно). Зато преподнесена она как эталон спортивного чтива, хотя это совершенно не так.
Златан застрелил в Африке льва, а челюсть и череп забрал домой. Для него лев целый год провел в клетке
И мне до жути надоели этот образ сверхвысокомерного парня, все эти боги, львы и маниакальные цитаты в новостях. Не понимаю, как ему самому (или пиар-агентам, или кто там занимается его имиджем) это не надоело так же. Это уже просто скучно и занудно.
Но от чьей-либо антипатии хуже он играть не станет и все равно навсегда останется звездой. Так что не любить – это нормально, но хейтить – глупость.
Будем знать).