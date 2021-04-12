Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие

💔 Валера Полевиков − против Луиса Суареса

У меня будет не спортсмен, а главный в жизни момент нелюбви к спортсмену. Даже так: момент разочарования и омерзения.

Суарес пришел в «Ливерпуль» вместе с Кэрролом и сразу понравился. Через сезон стал любимым в команде, через два – любимым футболистом вообще. Он делал на поле все. Был самым полезным в составе и самым изящным. Детские футбольные эмоции – когда переполняешься восхищением эстетикой.

При этом он нереально всех бесил. Своей крутостью, но больше симуляциями, наглостью, провокациями, нытьем, подлостью. Но я настолько его любил, − и он так классно играл, − что делал вид, будто этой его грязи нет. Плевать, как он себя ведет с соперниками – магия Суареса полностью осветляла его в моих глазах.

Расовый конфликт с Эвра: да нет, это Эвра не прав и вообще ситуация мутная. Когда летом 2013-го хотел уйти и бойкотировал тренировки: ну, клуб сам виноват, что лучший игрок хочет свалить.

Вот настолько я любил Суареса.

По сути, это он запустил подъем «Ливерпуля» со дна. В начале десятых было совсем плохо, а Суарес почти в одиночку чуть не сделал команду чемпионом в сезоне-2013/14. Поэтому когда он уходил в «Барсу», я ощущал только благодарность. А потом радовался за него – когда он выигрывал все титулы и стал одним из лучших в мире. Видел его в микст-зоне на чемпионате мира – я был в кофте «Ливерпуля», он мне подмигнул. Я чуть не описался.

Еще Суарес всегда с любовью говорил о «Ливерпуле». Что это его любимый клуб, «Энфилд» – второй дом, что хотел бы когда-нибудь вернуться.

Бла-бла-бла.

Тот самый четвертьфинал ЛЧ «Барса» – «Ливерпуль». И что делает Суарес? Ведет себя так же, как с соперниками в АПЛ: симуляции, нытье, жалобы судье. Забивает – и радуется как сумасшедший, будто врагам забил. И все это против команды, в которой столько играл, которой так клялся в любви. Мир перевернулся.

Момент прозрения. Сразу вспомнились все его гадости в АПЛ. И все эти воспоминания прокручивались с трезвостью, без того дурмана, который его осветлял раньше. Какой же ты, оказывается, подонок. Да ты, Суарес, от бога отречешься и про родителей забудешь – если надо забить и выиграть.

Потом я остыл. Сейчас отношение к Суаресу просто хорошее – он слишком классный футболист, много сделал для «Ливерпуля» и подарил мне гору эмоций. Но этот момент – омерзения, прозрения и осознания – я запомнил навсегда. Все-таки правда: легко моментально возненавидеть того, кого любил. Жуткое чувство. Бррр.

💔 Дмитрий Проскурин − против Игоря Акинфеева