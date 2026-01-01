Валттери Боттас

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Формула 1: прогноз на Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Боттас – победитель Гран-при Турции. Это его первая победа с сентября-2020
#Валттери Боттас
Формула 1
Боттас уйдет в «Альфа Ромео» после окончания сезона. С 2017 года он был в «Мерседесе»
#Валттери Боттас
Формула 1
Ферстаппен выиграл первую в истории Формулы 1 спринт-квалификацию на Гран-при Великобритании
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
#Льюис Хэмилтон
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Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
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#Гол
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Mercedes сделал черный комбинезон в поддержку BLM. Из-за него пилоту было жарко – потерял 3 кг во время гонки
#Формула 1
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