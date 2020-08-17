Mercedes сделал черный комбинезон в поддержку BLM. Из-за него пилоту было жарко – потерял 3 кг во время гонки

После Гран-при Австрии инженер Mecedes Джеймс Воулс говорил, что черный цвет почти не влияет на уровень температуры. Но он говорил только про цвет болида, а не комбинезона.

Mercedes сделал черными форму пилотов и их болиды в поддержку движения Black Lives Matter. А напарник Воулса Льюис Хэмилтон – главный активист BLM в Формуле 1, он недоволен, что не все преклоняют колено перед гонками.