Формула 1
Валттери Боттас
Mercedes
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#Формула 1 #Валттери Боттас #Mercedes

Mercedes сделал черный комбинезон в поддержку BLM. Из-за него пилоту было жарко – потерял 3 кг во время гонки

17 августа, 13:11

Пилот команды Mercedes Валттери Боттас недоволен новым черным комбинезоном. Говорит, что во время Гран-при Испании потерял из-за него три килограмма.

«В машине было очень жарко. Думаю, это из-за черного комбинезона, ведь известно, что черный цвет поглощает больше тепла, особенно под прямыми лучами солнца. Еще эти комбинезоны толще, чем раньше. Я потерял за гонку три килограмма – это достаточно много. Я один из сильнейших гонщиков, но если некомфортно, то значит есть вещи, которые можно улучшить».

Инстаграм Валттери Боттаса

После Гран-при Австрии инженер Mecedes Джеймс Воулс говорил, что черный цвет почти не влияет на уровень температуры. Но он говорил только про цвет болида, а не комбинезона.

Mercedes сделал черными форму пилотов и их болиды в поддержку движения Black Lives Matter. А напарник Воулса Льюис Хэмилтон – главный активист BLM в Формуле 1, он недоволен, что не все преклоняют колено перед гонками.

Инстаграм Валттери Боттаса

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