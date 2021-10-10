Валттери Боттас
Формула 1
Мерседес
Боттас – победитель Гран-при Турции. Это его первая победа с сентября-2020
18 минут назад
10 октября в Турции состоялся очередной этап Формулы 1. Топ-3 по ее итогам:
1. Валттери Боттас («Мерседес»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Серхио Перес («Ред Булл»).
Главные факты:
- Это первая победа Боттаса с сентября прошлого года – тогда он взял Гран-при России.
- Никита Мазепин занял последнее место – 20-е.
- Никто из пилотов не вылетел.
- Действующий чемпион Льюис Хэмилтон пришел лишь пятым.
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