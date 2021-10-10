Валттери Боттас
Формула 1
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#Валттери Боттас #Формула 1 #Мерседес

Боттас – победитель Гран-при Турции. Это его первая победа с сентября-2020

18 минут назад

10 октября в Турции состоялся очередной этап Формулы 1. Топ-3 по ее итогам:

1. Валттери Боттас («Мерседес»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Серхио Перес («Ред Булл»).

Главные факты:

  • Это первая победа Боттаса с сентября прошлого года – тогда он взял Гран-при России.
  • Никита Мазепин занял последнее место – 20-е.
  • Никто из пилотов не вылетел.
  • Действующий чемпион Льюис Хэмилтон пришел лишь пятым.
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Источник:
Гол
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Возможно, в этом году в Формуле 1 будет новый чемпион. И поддержка у этого парня – огонь: когда он побеждает, все в оранжевом 🧡
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