Я посмотрел Формулу 1 вживую. Это дорого и бессмысленно
Драйв. Азарт. Обгоны. Эмоции. Мы привыкли описывать Формулу 1 так, потому что в трансляциях она именно такая. Режиссеры выхватывают малейшие всплески борьбы даже там, где силы не равны. Ярчайшие эпизоды подсвечиваются несколькими камерами со всех сторон и в слоу-мо. Когда смотришь Ф1 через экран, она восхищает и затягивает.
Но в жизни все совсем не так. Гран-при Формулы 1 – крутой ивент, но оболочкой, а не самими гонками. Насладиться просмотром с трибуны сложновато.
Как правильно писать: Формула 1 или Формула-1? С кавычками или без? Что вообще значат это слово и эта цифра?
Среднее время круга на автодроме в Сочи – около полутора минут. Из них, вне зависимости от трибуны, реально увидеть примерно 2-3 секунды. Если повезет с ростом и зрением – 10. Безусловно, первые минуты на треке дарят нереальные ощущения. Машины ревут так, что их слышно на расстоянии двух-трех километров. На стартовой прямой видно, как механики ковыряют болиды. Пролетающие машины аккуратно обдувают ветерком. Но дальше становится скучно: невольно залипаешь на окружающую обстановку, пялишь в телефон и высматриваешь на противоположной трибуне звезд, потому что все эти «Вжух» и «Вжуух» сливаются в монотонный фон.
Чтобы нормально следить за гонкой, постоянно смотришь в лайв-таблицу в приложении Формулы. Да, атмосфера пит-стопов в реальности возбуждает больше, чем под камерой, но даже ее не хватает, чтобы покрыть отсутствие постоянного зрелища.
Еще огромная зависимость от погоды. Если при тв-просмотре зрители ждут дождевого аврала, − в гонке появляется интрига, ливень и страшнейший ветер выглядят киношно, а постоянные переносы/отмены гонок воспринимаются как реалити, − то в реальности ничего прикольного в дожде и холоде нет. Особенно с учетом цен на билеты: Формула 1 – премиальный спорт, где билет на центральную трибуну стоит от 12 до 23 тысяч рублей, а кепки (обычные с лого команды) в фан-шопе продаются за 6. Да, кепки стоят дороже билетов на зону свободного размещения (от 3500 до 5500 рублей), с которой видны четвертый, пятый и шестой повороты.
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Зато фан-зона Формулы 1 – кайф. Там интересно проводить время, даже просто глазея на активности вокруг. Кто-то фоткается с виртуальными пилотами, другие бьются в контесте пит-стопов с реальными шинами и оборудованием Ф1. Но самые большие очереди собирает виртуальный симулятор трассы. За шанс прокатиться по автодрому, пусть и в видеоигре, толпятся и дети, и взрослые. Тургенев не понял.
По антуражу уикенд Формулы 1 чем-то напоминает чемпионат мира по футболу в России. Так же много иностранцев. Такая же приветливая атмосфера и абсолютное понимание, что разные люди поддерживают разные команды. Пиво на трибунах в конце концов. Люди идут на Формулу именно за этим – за чувством причастности к большому. Тем более этап в туристическом и курортном Сочи проводится в предпоследний раз. Дальше Гран-при России переедет в Игору.
Еще в сравнении с футболом понятно, что зрители тут не попадают в общую волну. Матчи чемпионата мира на стадионе дарили азарт, потому что ты полностью присутствовал на событии. Крики с трибун и постоянный шум создавали атмосферу присутствия, которую невозможно прочувствовать через телекамеру. На Ф1 сделать это сложно, потому что возбуждение на трибунах наступает только в двух ситуациях: на старте и на финише. Большинство зрителей туго соображает в стратегиях, шинах и положении вещей в пелотоне, поэтому ловить один вайб с толпой трудно. Хочется кричать и делиться эмоциями с окружающими, но большинству гонка интересна лишь в контексте «Проиграет ли Хэмилтон».
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Кстати, в основном зрители − это не миллионеры или яркие знаменитости, а обычные люди. Даже на главной трибуне. В окружающей толпе на ивенте легко отличить иностранцев (кстати, какой же у них хороший парфюм), фанатов конкретных пилотов (они взвизгивают, когда их любимец проезжает мимо) и непонимающих, что они тут забыли. Их легко идентифицировать по реакции на шум трибун: «А почему они кричат? А что сейчас было?».
Основные имена, новости о присутствии которых собирают трафик, сидят в вип-ложах, поэтому простые люди с билетами за 20 тысяч рублей с ними никак не пересекаются. Те, кто отдали всего пять тысяч, вовсе не имеют мест. Зона свободного размещения не оборудована крышей и посадочными местами, поэтому зрители с такими билетами ютятся на склонах и ступенях в Олимпийском парке. Вдали от стартовой прямой и пафосных сторис.
Даже если тебе повезет с билетами и ты увидишь крутейший обгон или аварию, прочувствовать гонку Ф1 все равно будет нереально. Наверное, ее потом вообще придется пересмотреть. Так что поездка на Гран-при – элемент статуса или галочки в биографии, но не кайф от просмотра самой гонки. Хватайте билет, только если вам хватит обертки вокруг.