Я посмотрел Формулу 1 вживую. Это дорого и бессмысленно

Чтобы нормально следить за гонкой, постоянно смотришь в лайв-таблицу в приложении Формулы. Да, атмосфера пит-стопов в реальности возбуждает больше, чем под камерой, но даже ее не хватает, чтобы покрыть отсутствие постоянного зрелища.

Еще огромная зависимость от погоды. Если при тв-просмотре зрители ждут дождевого аврала, − в гонке появляется интрига, ливень и страшнейший ветер выглядят киношно, а постоянные переносы/отмены гонок воспринимаются как реалити, − то в реальности ничего прикольного в дожде и холоде нет. Особенно с учетом цен на билеты: Формула 1 – премиальный спорт, где билет на центральную трибуну стоит от 12 до 23 тысяч рублей, а кепки (обычные с лого команды) в фан-шопе продаются за 6. Да, кепки стоят дороже билетов на зону свободного размещения (от 3500 до 5500 рублей), с которой видны четвертый, пятый и шестой повороты.

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Зато фан-зона Формулы 1 – кайф. Там интересно проводить время, даже просто глазея на активности вокруг. Кто-то фоткается с виртуальными пилотами, другие бьются в контесте пит-стопов с реальными шинами и оборудованием Ф1. Но самые большие очереди собирает виртуальный симулятор трассы. За шанс прокатиться по автодрому, пусть и в видеоигре, толпятся и дети, и взрослые. Тургенев не понял.

По антуражу уикенд Формулы 1 чем-то напоминает чемпионат мира по футболу в России. Так же много иностранцев. Такая же приветливая атмосфера и абсолютное понимание, что разные люди поддерживают разные команды. Пиво на трибунах в конце концов. Люди идут на Формулу именно за этим – за чувством причастности к большому. Тем более этап в туристическом и курортном Сочи проводится в предпоследний раз. Дальше Гран-при России переедет в Игору.