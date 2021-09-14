Полиция по ошибке приняла фаната Формулы 1 за главного мафиози Италии. Он 30 лет скрывается от двух пожизненных сроков
На этапе Формулы 1 в Нидерландах произошел необычный случай без отношения к гонкам. О нем рассказал журнал Motosportweek. Мужчина (известно только, что его зовут Марк Л.) приехал вместе с сыном из Великобритании в Нидерланды смотреть Формулу. Они обедали в ресторане в Гааге, как тут к ним ворвались полицейские. Мужчину задержали.
Но уже скоро голландская прокуратора издала указ о скорейшем освобождении Марка Л. Оказалось, полиция перепутала его с боссом итальянской мафии – Матео Мессиной Денаро.
Адвокат пострадавшего мужчины тоже удивлен ситуацией: «Такое чувство, что мой клиент попал в плохой фильм. Представьте, что в один момент вы перекусываете, а в следующее мгновение сидите в голландской тюрьме строгого режима. Мой клиент испытывал гнев и смеялся, потому что это реально смешная ситуация».
Денаро – главный преступник Италии, который скрывается от властей почти 30 лет
Матео Денаро – один из главных живущих сейчас мафиози и самый разыскиваемый преступник Италии. Он заочно получил уже два пожизненных срока.
В 1993 году он организовал убийства двух прокуроров с помощью взрывов. До организации громких терактов Денаро занимался другим криминалом: рэкетом и продажей наркотиков. Для прикрытия он владел и легальным бизнесом, управляя сетью супермаркетов и продавая в больших масштабах оливковое масло.
Итальянская прокуратора говорит, что последние 30 лет он уже не влияет на криминальный мир Сицилии. Неизвестно, где он скрывается. И точно никто не знает, как он выглядит – скорее всего, Денаро делал пластические операции на лице.
Делом Денаро занимается прокурор Тереза Принципато – первая женщина-прокурор в Италии, которая расследовала дела мафии. Она живет под круглосуточной охраной после сорвавшегося покушения, почти не выходит из дома и говорит, что живет как в тюрьме, пока главный мафиози страны находится на свободе.
За годы, пока Денаро скрывается, полиция задерживала его брата и подругу. Но ему самому пока выносятся только заочные приговоры. Последний был в 2020-м – второй пожизненный срок.
Принципато выяснила, что Денаро – необычный босс. Называет себя Дьяболиком в честь персонажа итальянских комиксов, кичится роскошью, любит брендовую одежду Armani и Gucci, спорткары Porshe, увлекается видеоиграми. Отрицает традиционные для мафии ценности, имеет внебрачных детей. И очень жесток: всего убил больше 50 человек и говорил, что мог бы своими жертвами заполнить целое кладбище.