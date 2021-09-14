Полиция по ошибке приняла фаната Формулы 1 за главного мафиози Италии. Он 30 лет скрывается от двух пожизненных сроков

На этапе Формулы 1 в Нидерландах произошел необычный случай без отношения к гонкам. О нем рассказал журнал Motosportweek. Мужчина (известно только, что его зовут Марк Л.) приехал вместе с сыном из Великобритании в Нидерланды смотреть Формулу. Они обедали в ресторане в Гааге, как тут к ним ворвались полицейские. Мужчину задержали.

Но уже скоро голландская прокуратора издала указ о скорейшем освобождении Марка Л. Оказалось, полиция перепутала его с боссом итальянской мафии – Матео Мессиной Денаро.

Адвокат пострадавшего мужчины тоже удивлен ситуацией: «Такое чувство, что мой клиент попал в плохой фильм. Представьте, что в один момент вы перекусываете, а в следующее мгновение сидите в голландской тюрьме строгого режима. Мой клиент испытывал гнев и смеялся, потому что это реально смешная ситуация».