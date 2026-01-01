Маттео Денаро

Дата рождения
Родился 26 апреля 1962 г.
Факт
С 1993 года скрывается от полиции и по данным журнала Форбс находится на шестом месте в списке 10 самых разыскиваемых преступников в мире.
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Материалы
Полиция по ошибке приняла фаната Формулы 1 за главного мафиози Италии. Он 30 лет скрывается от двух пожизненных сроков
#Маттео Денаро
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