Создатель «Тачек» разбился за год до премьеры. А Pixar долго изобретали мимику машин и рисовали отдельные кадры неделями
В 2006-м у Pixar два важных события: 20-летний юбилей и переход под контроль Disney. Вместе они берутся за сложную задачу в анимации – сделать мультфильм про машинки. Они по эмоциям должны походить на людей, им нужно сопереживать, но при этом они должны оставаться машинами.
Главный герой «Тачек» – звезда гонок Молния МакКуин. Он дерзкий и противный эгоист: игнорирует механиков и из-за этого еле доковылял к финишу важной гонки на трех колесах. Вместе с ним в одно время приезжают две другие машины – назначается решающая гонка трех авто в Лос-Анджелесе за Кубок Поршня.
МакКуин по дороге в ЛА не жалеет фуру, в которой едет (ирония создателя – живая машина едет в живой машине). Фура засыпает, чуть не съезжает с дороги, но тоже заснувший МакКуин вылетел из грузовика. Он не может его догнать и оказывается в сельском городке. Там он испортил тротуар и получает от суда наказание – нужно отремонтировать дорогу.
Капризная звезда сопротивляется, но справляется с работой и находит в городке дружбу, любовь и вдохновляющую биографию судьи Дока Хадсона. Оказывается, он трижды был чемпионом, но закончил из-за аварии. Позже МакКуин неохотно возвращается на трассу уже с совсем другой моральной начинкой. И совершает в главной гонке поступок, который зрители от него совсем не ждут.
Классика сюжета мультипликации с прямым посылом – даже желчная машина может преобразиться в эмпатичного добряка.
«Тачки» – это посвящение гонкам и другу режиссера, который работал над сценарием, но погиб в аварии
Создатели «Тачек» обожают NASCAR. Поэтому в мультфильме полно легенд этих гонок (они озвучивают машины, которые их чем-то напоминают и внешне). Например, в фильме есть Ричард Петти – великий рекордсмен с 200 победами в NASCAR. А еще Марио Андретти, Дейл Эрнхардт-младший и Даррелл Уолтрип – все это культовые для США гонщики.
Есть референс и к Формуле 1. Красную машину с лого Ferrari озвучивает Михаэль Шумахер.
И почти у каждой машины есть прототип из реального автопрома: Toyota, Volkswagen, Ford, Porsche и другие концерны дали право Disney на реализацию прототипов. Но сам Молния МакКуин был оригинальной разработкой, без отсылок к какому-либо автомобилю, но с вдохновением от Мухаммеда Али и Кида Рока. Создатели говорят, что изучали биографии своенравных глыб для создания главного героя.
Даже комментаторы и журналисты имеют реальных прототипов в мире NASCAR. А для британского проката одну из ролей озвучил бог «Топ Гир» Джереми Кларксон.
Еще «Тачки» отсылают к «Трассе 66» – это одно из первых нумерованных шоссе в США. Символ свободы и просторов Америки, «Мать всех дорог» и место, про которое в 60-е написано сотни песен. Там создатели проводили много времени вместе с главным специалистом в стране по этому шоссе: глотали пыль, общались с местными и находили вдохновение:
«Трасса 66» – это зеркало нации. Она отражает то, что происходит в стране в любой момент. Все однажды в этой стране коснутся этой дороги. Автомобилист должен выехать посреди этого сочного пирога и распробовать трассу, не просто надкусить корочку».
Сценарист и режиссер «Тачек» Джон Лассетер говорит, что мультики и гонки – две страсти его жизни:
«Я всегда любил автомобили. С одной стороны, у меня течет кровь Disney, а с другой – моторное масло. Я знал, что рано или поздно это как-то воплощу в анимации. Когда я и Рафнт впервые заговорили о таком фильме в 1998 году, мы знали, что машины должны быть главными персонажами».
И главная трагедия во время работы с «Тачками» связана со смертью друга Лассетера, Джо Рэнфта. Его водитель не справился с управлением, пробил ограждение и вылетел в реку. Рэнфт – один из талантов новаторской Pixar. В «Тачках» он успел озвучить несколько эпизодических ролей и помогал Лассетеру со сценарием. Мультфильм был выпущен в память о нем.
«Тачки» – мультфильм со сложными техническими задачами. На некоторые кадры уходили недели
Лассетер заставил команду Pixar усердно пыхтеть над «Тачками». Каждый кадр отнимал у студии 17 часов. Впервые Pixar использовала технологию трассировки лучей – она помогает показать естественное преломление света. Но именно по этой причине студия застопорилась: визуализировать кадры с новой технологией тогда быстро не умели.
А изначально студия вообще работала не над такой масштабной историей. Первый вариант сценария – о желтом электромобиле на трех колесах. Он маленький, нелепый и его никто не любит. Но Pixar решили, что современная экранизация «Гадкого утенка» – слишком просто и скучно для них. Нужен гоночный драйв.
И естественная мимика для автомобилей. Лассетер с аниматорами долго придумывал, как поверить, что машина реально говорит, смеется, рыдает и гневается. Создателям помогли старые наработки студии и неожиданное решение: глаза машин – это не фары. Для достоверности они должны располагаться на лобовом стекле. Но студия все равно нанимает новых аниматоров и заставляет их месяцами изучать автомобили, находить в них особенности, которые могли бы отражать человеческие качества и возраст. И у них получилось.
Лассетер уверен: «Если можно что-то вообразить, то это можно перенести и на экран».
В итоге «Тачки» – хит у детей нулевых, очередная победа Pixar в анимации, 462 миллиона долларов в прокате (бюджет – 120 миллионов), «Золотой глобус», номинация на «Оскар» (выиграл мульт «Делай ноги»). Но следующие две части зашли не так хорошо.
Лассетер просто объясняет их успех:
«Уникальность заключается в том, что все истории в «Тачках» взяты из наших сердец. Они исходят из личных ситуаций, которые нас волнуют. Этот придает особые эмоции и смысл фильму, который говорит о том, что путешествие по жизни – это самая большая награда».