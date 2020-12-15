Создатель «Тачек» разбился за год до премьеры. А Pixar долго изобретали мимику машин и рисовали отдельные кадры неделями

МакКуин по дороге в ЛА не жалеет фуру, в которой едет (ирония создателя – живая машина едет в живой машине). Фура засыпает, чуть не съезжает с дороги, но тоже заснувший МакКуин вылетел из грузовика. Он не может его догнать и оказывается в сельском городке. Там он испортил тротуар и получает от суда наказание – нужно отремонтировать дорогу.

Капризная звезда сопротивляется, но справляется с работой и находит в городке дружбу, любовь и вдохновляющую биографию судьи Дока Хадсона. Оказывается, он трижды был чемпионом, но закончил из-за аварии. Позже МакКуин неохотно возвращается на трассу уже с совсем другой моральной начинкой. И совершает в главной гонке поступок, который зрители от него совсем не ждут.

Классика сюжета мультипликации с прямым посылом – даже желчная машина может преобразиться в эмпатичного добряка.