У Хэмилтона сотая победа в Формуле 1 (столько нет даже у Шумахера) – заработал ее благодаря странной ошибке соперника во время дождя
Дождь и Гран-при России в этом году – два синонима. 25 сентября из-за дождя чуть не накрылась квалификация Формулы 1. В итоге она все же состоялась, а Ландо Норрис из «Макларена» выиграл первый поул в карьере.
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В день гонки в Сочи было пасмурно, но осадки появились лишь за несколько кругов до конца Гран-при. К 45-му кругу Норрис шел первым и в гонке. Тогда еще не было дождя, но инженеры «Макларена» предложили ему заехать в боксы. Норрис лишь сказал: «Да-да, я прекрасно знаю о дожде.
48-й круг – начался небольшой дождь. Инженеры «Макларена» снова предложили Норрису поменять шины. Тот все еще шел первым и лишь сказал: «Ничего не говорите!»
49-й круг – инженеры «Макларена» снова спросили, что Норрис думает о промежуточных шинах. В ответ лишь услышали: «Нет! Хватит!»
50-й круг – Норрис просто проигнорировал приглашение в боксы на смену шин.
В начале 51-го круга Норрис тяжело входил в поворот по внешней траектории. В это время Льюис Хэмилтон, поставивший в боксах промежуточные шины (которые прекрасно подходят под дождь), стремительно сокращал 20-секундный отрыв.
В середине этого же круга Норрис не вошел в поворот и вылетел за пределы трассы. Его моментально обогнал Хэмилтон, который доехал до финиша первый.
Тот самый момент, когда Норрис вылетел:
Норрис же не только потерял возможность впервые победить в гонке в Формуле 1, но не забрался на подиум. В итоге он оказался лишь седьмым. А это таблица по итогам гонки:
Так менялось лидерство во время Гран-при России. Норрис держал первую строчку 20 с лишним кругов, но упустил победу в самый последний момент.
Зато после финиша Норрис поздравил Хэмилтона с победой. Но шлем перед камерой не снял.
Что касается Хэмилтона, то:
- Это его пятая победа в сезоне Формулы 1 (в 15 гонках).
- Это его сотая победа в Формуле 1 вообще. Ни у одного пилота в истории серии не было столько побед. Ближайший преследователь Хэмилтона – Михаэль Шумахер, у него 91 победа. На третьем месте расположился пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель – у него 53 победы.
Хэмилтону понадобилось 15 сезонов в Формуле 1 и 276 Гран-при для достижения этого результата.
- После победы Хэмилтон сказал: «Из-за погоды была классная гонка. Путь к 100 победам занял долгое время, и я не был уверен, что это случится. На старте я оказался не в лучшем положении, так как пытался избежать столкновений. Обогнать Ландо было бы тяжело – оставалось ждать трафика или ошибки, но он их не допускал. Затем пошел дождь, так что результат сильно зависел от случайностей».
Норрис же стал всего лишь пилотом дня.