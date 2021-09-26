У Хэмилтона сотая победа в Формуле 1 (столько нет даже у Шумахера) – заработал ее благодаря странной ошибке соперника во время дождя

Дождь и Гран-при России в этом году – два синонима. 25 сентября из-за дождя чуть не накрылась квалификация Формулы 1. В итоге она все же состоялась, а Ландо Норрис из «Макларена» выиграл первый поул в карьере.

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В день гонки в Сочи было пасмурно, но осадки появились лишь за несколько кругов до конца Гран-при. К 45-му кругу Норрис шел первым и в гонке. Тогда еще не было дождя, но инженеры «Макларена» предложили ему заехать в боксы. Норрис лишь сказал: «Да-да, я прекрасно знаю о дожде.

48-й круг – начался небольшой дождь. Инженеры «Макларена» снова предложили Норрису поменять шины. Тот все еще шел первым и лишь сказал: «Ничего не говорите!»

49-й круг – инженеры «Макларена» снова спросили, что Норрис думает о промежуточных шинах. В ответ лишь услышали: «Нет! Хватит!»