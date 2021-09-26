Льюис Хэмилтон
Формула 1
Ландо Норрис
Макларен
Поделиться:
Комментарии:
0
#Льюис Хэмилтон #Формула 1 #Ландо Норрис #Макларен

У Хэмилтона сотая победа в Формуле 1 (столько нет даже у Шумахера) – заработал ее благодаря странной ошибке соперника во время дождя

час назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Дождь и Гран-при России в этом году – два синонима. 25 сентября из-за дождя чуть не накрылась квалификация Формулы 1. В итоге она все же состоялась, а Ландо Норрис из «Макларена» выиграл первый поул в карьере.

Ливни в Сочи чуть не сорвали квалификацию Формулы 1. Хэмилтон из-за мокрой трассы врезался в стену

В день гонки в Сочи было пасмурно, но осадки появились лишь за несколько кругов до конца Гран-при. К 45-му кругу Норрис шел первым и в гонке. Тогда еще не было дождя, но инженеры «Макларена» предложили ему заехать в боксы. Норрис лишь сказал: «Да-да, я прекрасно знаю о дожде.

48-й круг – начался небольшой дождь. Инженеры «Макларена» снова предложили Норрису поменять шины. Тот все еще шел первым и лишь сказал: «Ничего не говорите!»

49-й круг – инженеры «Макларена» снова спросили, что Норрис думает о промежуточных шинах. В ответ лишь услышали: «Нет! Хватит!»

50-й круг – Норрис просто проигнорировал приглашение в боксы на смену шин.

В начале 51-го круга Норрис тяжело входил в поворот по внешней траектории. В это время Льюис Хэмилтон, поставивший в боксах промежуточные шины (которые прекрасно подходят под дождь), стремительно сокращал 20-секундный отрыв.

В середине этого же круга Норрис не вошел в поворот и вылетел за пределы трассы. Его моментально обогнал Хэмилтон, который доехал до финиша первый.

Тот самый момент, когда Норрис вылетел:

Норрис же не только потерял возможность впервые победить в гонке в Формуле 1, но не забрался на подиум. В итоге он оказался лишь седьмым. А это таблица по итогам гонки:

Так менялось лидерство во время Гран-при России. Норрис держал первую строчку 20 с лишним кругов, но упустил победу в самый последний момент.

Зато после финиша Норрис поздравил Хэмилтона с победой. Но шлем перед камерой не снял.

Что касается Хэмилтона, то:

  • Это его пятая победа в сезоне Формулы 1 (в 15 гонках).
  • Это его сотая победа в Формуле 1 вообще. Ни у одного пилота в истории серии не было столько побед. Ближайший преследователь Хэмилтона – Михаэль Шумахер, у него 91 победа. На третьем месте расположился пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель – у него 53 победы.
    Хэмилтону понадобилось 15 сезонов в Формуле 1 и 276 Гран-при для достижения этого результата.
  • После победы Хэмилтон сказал: «Из-за погоды была классная гонка. Путь к 100 победам занял долгое время, и я не был уверен, что это случится. На старте я оказался не в лучшем положении, так как пытался избежать столкновений. Обогнать Ландо было бы тяжело – оставалось ждать трафика или ошибки, но он их не допускал. Затем пошел дождь, так что результат сильно зависел от случайностей».

Норрис же стал всего лишь пилотом дня.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме:
Два болида Формулы 1 врезались друг в друга: колесо прошло рядом с головой Хэмилтона
Драма сезона Формулы 1. Лидер столкнулся с Хэмилтоном и улетел в барьер, гонка остановилась на полчаса
Главные вопросы нового сезона Формулы 1. Появится кто-нибудь кроме Хэмилтона? Как выступит русский пилот? Феттель – уже все?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Льюис Хэмилтон
#Формула 1
#Ландо Норрис
#Макларен