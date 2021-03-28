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Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
Никита Мазепин
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#Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Никита Мазепин #Себастьян Феттель #автогонки

Главные вопросы нового сезона Формулы 1. Появится кто-нибудь кроме Хэмилтона? Как выступит русский пилот? Феттель – уже все?

час назад

Новый сезон Формулы 1 стартует 28 марта – в Бахрейне состоится первая гонка. Думаете, что «Мерседес» уже автоматически заберет первое место и сделает сезон неинтересным? Нет, сейчас в Ф1 масса интриг.

Станет ли Льюис Хэмилтон восьмикратным чемпионом?

Семь – это количество чемпионств у Льюиса Хэмилтона и Шумахера. Восемь = толчок в стратосферу, получение короны величайшего и статуса сильнейшего на много лет вперед.

Пожалуй, сейчас у Льюиса есть все шансы добраться до этой отметки: у «Мерседеса» сильнейшая техника (как всегда, да), перспективы соперников под вопросом (Риккардо, Феттель сменили команды; «Ред Булл» все еще слабее; «Феррари» вообще плывет на своей волне). Сам Хэмилтон признается – он сейчас в лучшей форме, чтобы в очередной раз стать лучшим.

«Я провел отпуск в горах. Я отключился от всего. Я очистил свой разум и отложил все проблемы из прошлого. В межсезонье я работал с тремя тренерами и психологом. В этом сезоне вы увидите нового Хэмилтона. Хищник все еще голоден».

Что будет с напарником Хэмилтона?

Валттери Боттас с 2017 года воюет с Льюисом Хэмилтоном – без результата. Выше второго места в личном зачете он еще не поднимался. А когда он значительно сильнее Хэмилтона на определенных трассах, руководство команды осознанно тормозит его (так было в Сочи в 2018-м): перспективы главного претендента на титул важнее.

Скептическое отношение Боттаса к статусу второго пилота «Мерседеса» заметно давно: он неоднократно сам говорил, что это звание его бесит. Netflix в новом сезоне сериала «Гонять, чтобы выживать» идеально подогрел эту тему, полностью посвятив перспективам Боттаса одну из серий.

Его цитаты:

  • «Я ненавижу, когда говорят, что я второй пилот».
  • «Гонка в Сочи в 2018 году была очень тяжелой. Да, очень тяжело было с этим смириться. Я был очень зол. Честно говоря, я вообще думал: «А зачем я всем этим занимаюсь?»
  • «Я намерен до конца бороться с Льюисом».

Боттас очень зол. Он даже проводит пресс-конференции в отдельной комнате для переговоров (в период пандемии, когда все происходило по видеосвязи). Его контракт с «Мерседесом» действует еще один год. Кажется, только сверхудачное выступление гарантирует ему место в команде на следующий сезон.

Продвинется ли «Ред Булл», когда в составе теперь есть сразу два мощных претендента на титул?

Макс Ферстаппен давно бодается с «Мерседесом» за победу на чемпионате мира. Но сейчас у «Ред Булла» есть еще один пилот, который в теории может навредить Хэмилтону и Боттасу.

Алекс Албон не потянул и освободил место второго пилота «Ред Булла» Серхио Пересу (а сам стал тестовым пилотом). Перес в прошлом сезоне на болиде «Рейсинг Пойнт» (теперь это «Астон Мартин») стал четвертым. В этом сезоне, получив машину порезвее, у него есть шанс забраться повыше. Плюс Перес индивидуально значительно сильнее Албона и техничнее его.

Чего ждать от нового русского пилота и его команды?

«Хаас» решился на обновление состава пилотов. Харизматичного руководителя Гюнтера Штайнера сильно раздражали бестолковые Кевин Магнуссен и Роман Грожан. Первого Штайнер отпустил в серию гонок на выносливость, Грожан остался тестовым пилотом в Ф1. Сейчас на их месте появились сын Михаэля Шумахера Мик и русский пилот Никита Мазепин.

Проблема в том, что «Хаас» еще до начала квалификаций перед гонкой в Бахрейне обрек себя на сложный сезон:

• Штайнер осознано забил на глобальные улучшения перед стартом сезона. То есть все самое новое в «Хаасе» появится в 2022-м после принятия нового технического регламента.

• У пилотов нет опыта в Формуле 1. Гонка в Бахрейне станет первой в серии в карьере и Шумахера, и Мазепина. Если первый выигрывал что-то на уровне юношеских чемпионатов (например, прошлогоднюю Формулу 2), то у Мазепина таких побед нет.

Новый русский гонщик Формулы 1: гонял в шлеме с кристаллами Сваровски, устраивал аварию в Сочи, его командой владел отец

Взбодрится ли Себастьян Феттель в «Астон Мартине»?

С 2010-го по 2013-й Себастьян Феттель четыре сезона подряд становился чемпионом Формулы 1. 2014 год стал для него переломным. В «Ред Булле» он занял пятое место, а потом попрощался с ним словами: «Я устал. Мне нужно новое место для перезагрузки».

В теории такое место – «Феррари». Но бардак в Скудерии наложился на персональную стагнацию Феттеля. Итог – четыре сезона Феттель молча офигевал от происходящего (техника летела, руководство принимало спорные решения), ошибался сам и отдалялся от возвращения величия.

Теперь Феттель ушел в «Астон Мартин»: новая команда, новая политика, новая роль. От 33-летнего гонщика многого не ждут – идеальная возможность перезагрузить карьеру.

Зажжет ли Алонсо снова в Формуле 1?

Последний сезон Фернандо Алонсо в Ф1 (до контракта с «Альпин») – 2018-й. Последний более-менее удачный сезон Фернандо Алонсо в Формуле – 2014-й (последний год выступления за «Феррари»).

Все.

Последние три года мы только и слышали от Алонсо, каким сильным он был и как сильно ему не везло. Персональных ошибок и личную деградацию он не замечал – статус реально большого пилота испарялся из-за бесконечного нытья.

«Альпин» – это «Рено», переименованное перед стартом сезона. То есть неплохая техника и большие ожидания. У Алонсо есть шанс восстановить репутацию.

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Все фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Итальянский футбол, «Формула 1», «Локо» и эксперт по биографиям.
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