Главные вопросы нового сезона Формулы 1. Появится кто-нибудь кроме Хэмилтона? Как выступит русский пилот? Феттель – уже все?

Станет ли Льюис Хэмилтон восьмикратным чемпионом?

Семь – это количество чемпионств у Льюиса Хэмилтона и Шумахера. Восемь = толчок в стратосферу, получение короны величайшего и статуса сильнейшего на много лет вперед.

Пожалуй, сейчас у Льюиса есть все шансы добраться до этой отметки: у «Мерседеса» сильнейшая техника (как всегда, да), перспективы соперников под вопросом (Риккардо, Феттель сменили команды; «Ред Булл» все еще слабее; «Феррари» вообще плывет на своей волне). Сам Хэмилтон признается – он сейчас в лучшей форме, чтобы в очередной раз стать лучшим.

«Я провел отпуск в горах. Я отключился от всего. Я очистил свой разум и отложил все проблемы из прошлого. В межсезонье я работал с тремя тренерами и психологом. В этом сезоне вы увидите нового Хэмилтона. Хищник все еще голоден».