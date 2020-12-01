Новый русский гонщик Формулы 1: гонял в шлеме с кристаллами Сваровски, устраивал аварию в Сочи, его командой владел отец

У него был тот же тренер, что и у Квята

Это Павел Гуськов из школы «Столица Карт». Отец тренера Олег Гуськов цитировал Никиту Мазепина на европейских соревнованиях: «Готов все что угодно делать, чтобы добиваться результатов, быть быстрым. Я готов на все, чтобы стать лучшим».

Он также говорил, что отец не придавал большого значения увлечению сына гонками, но позже стал поддерживать, заметив серьезный интерес Никиты. «А так как он человек достаточно серьезный, и когда он за что-то берется, то берется основательно, то и подход был уже совсем другой».

Запомнился шлемом с кристаллами Сваровски

Осенью 2019-го Мазепин приехал на этап Гран-при России в Сочи с необычным шлемом. Он раскрашен в узор яйца Фаберже, окантовка – из кристаллов Сваровски.