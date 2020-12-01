Новый русский гонщик Формулы 1: гонял в шлеме с кристаллами Сваровски, устраивал аварию в Сочи, его командой владел отец
«Хаас» объявил о переходе пилота Формулы 2 Никиты Мазепин в свою команду. Он будет выступать в Формуле 1 с 2021 года. Сейчас у Мазепина третье место в Формуле 2 перед последним этапом.
Вкратце о нем:
- Мазепину 21 год.
- В семилетнем возрасте он тренировался в московской школе картинга, на различных соревнованиях стал выступать с 12 лет.
- В 2016 году провел сезон в Формуле 3 и подписал контракт с командой «Форс Индия» Формулы 1.
- В 2018 году занял второе место в серии GP3.
- С сезона-2019 выступает в Формуле 2.
У него богатый отец
Дмитрий Мазепин – крупный бизнесмен и миллиардер. Был военным переводчиком, окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, занимал руководящие посты в крупных российских компаниях. Сейчас – основной акционер «Уралхима»
В рейтинге Forbes неоднократно входил в сотню богатейших бизнесменов России и в топ главных миллиардеров-благотворителей страны.
У него был тот же тренер, что и у Квята
Это Павел Гуськов из школы «Столица Карт». Отец тренера Олег Гуськов цитировал Никиту Мазепина на европейских соревнованиях: «Готов все что угодно делать, чтобы добиваться результатов, быть быстрым. Я готов на все, чтобы стать лучшим».
Он также говорил, что отец не придавал большого значения увлечению сына гонками, но позже стал поддерживать, заметив серьезный интерес Никиты. «А так как он человек достаточно серьезный, и когда он за что-то берется, то берется основательно, то и подход был уже совсем другой».
Запомнился шлемом с кристаллами Сваровски
Осенью 2019-го Мазепин приехал на этап Гран-при России в Сочи с необычным шлемом. Он раскрашен в узор яйца Фаберже, окантовка – из кристаллов Сваровски.
Дизайнер Шон Булл рассказывал в интервью Sports.ru: «Полное воспроизведение яйца Фаберже чуть не прикончило мой комп. Но оно того стоило. Рисование самого узора Фаберже заняло чертову прорву часов – нужно было максимально точно подогнать рисунок к стилю и формам с тех культовых яиц. Я набросал 10-15 концептов шлема, а Никита сам выбрал тот, который ему понравился больше вместе с конкретными элементами, которые он бы хотел добавить».
На том же Гран-при устроил аварию
Он врезался в болид Нобухару Мацуситы – оба гонщика были доставлены в больницу, а починка трассы заняла около часа.
Мазепин потерял 15 позиций на старте следующей гонки и получил четыре штрафных балла в лицензию. Наказание могло быть и хуже, но это была первая большая ошибка, видимо, поэтому судьи зверствовать не стали.
Отец купил команду, в которой выступает сын
Принадлежащая Дмитрию Мазепину команда «Хайтек» дебютировала в Формуле 2 в 2020 году. Перед последним этапом у нее третье место в командном зачете.
Мы знаем, что Никита Мазепин перешел в «Хаас». В октябре были слухи, что его отец продаст «Хайтек» и купит «Хаас». Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер их развеял: «Мазепин был в нашем моторхоуме со своей семьей. Мы выпили кофе, вот и все. «Хаас» не продается. Давайте закончим этот разговор».
Известно также, что Никита прошел индивидуальную программу с «Мерседесом» и тесты Формулы 1 в Барселоне и тренировался под руководством Даниэля Шлессера, который раньше работал с чемпионом Нико Росбергом.
В инстаграме фотки роскоши уступили место спортивным
Мазепин завел инстаграм в 2017 году и часто публиковал красивые виды из разных городов. Но в 2020-м практически все снимки – об автоспорте. А раньше показывал, с какими известными людьми знаком: