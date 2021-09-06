Боттас уйдет в «Альфа Ромео» после окончания сезона. С 2017 года он был в «Мерседесе»

Валтерри Боттас в 2022 году перейдет из «Мерседеса» в «Альфа Ромео». Детали контракта не раскрываются, известно только, что соглашение многолетнее.

Боттас выступает в «Мерседесе» с 2017 года, это второй пилот команды после Льюиса Хэмилтона. До этого он выступал в «Уильямс» с 2013 года.

За это время Боттас провел 169 гонок, девять побед, 17 поулпозиций, 63 подиума. Дважды становился вторым в личном зачете по итогам сезона.

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер сказал, что видит в Боттасе лидера команды. «Он всегда был известен как товарищ по команде Льюиса [Хэмилтона] Новая глава для нас основана на том, что он должен стать лидером».