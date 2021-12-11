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Формула 1: прогноз на Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
час назад
12 декабря состоится Гран-при Абу-Даби, который станет финальной гонкой этого сезона. Топ-3 в личном зачете пилотов:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 369,5 очка.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 369,5.
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 218.
В этой гонке определится чемпион Формулы 1 2021 года. Котировки букмекеров на победителя этого Гран-при:
- Победа Хэмилтона – 1.67.
- Победа Ферстаппена – 2.75.
- Победа Боттаса – 11.0.
Формула 1: где смотреть Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Формула 1: во сколько начало Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
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