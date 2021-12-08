Почему Ферстаппен станет чемпионом Формулы 1, если у них с Хэмилтоном останутся одинаковые очки

Формула 1 готовится к заключительному Гран-при в сезоне. 12 декабря пройдет гонка в Абу-Даби. Главная интрига по результату кроется в двух фамилиях: Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон подошли к финалу сезона с одинаковым количеством очков – по 369,5. Такого в Формуле 1 не было с 1974 года. Хэмилтон выиграл шесть из последних семи сезонов, но сейчас все сложно.

«Мерседес» доминирует в Формуле 1 с 2014 года. Хэмилтон единственный раз упускал титул в 2016-м, когда проиграл напарнику Нико Росбергу. В этом году появился другой претендент: Макс Ферстаппен из «Ред Булла» лидировал в гонках сезона 651 круг. Льюис Хэмилтон был лидером кругов за все Гран-при, каждый из остальных пилотов – меньше ста.

Ферстаппен почти весь сезон доминировал по очкам, но к Абу-Даби растерял все преимущество. Последний раз он пропустил Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии – там у них даже случилось столкновение. За один из моментов Ферстаппен получил пятисекундный штраф. Уже после гонки он раскритиковал судейство и быстро ушел с церемонии награждения.