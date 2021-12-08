Почему Ферстаппен станет чемпионом Формулы 1, если у них с Хэмилтоном останутся одинаковые очки
Формула 1 готовится к заключительному Гран-при в сезоне. 12 декабря пройдет гонка в Абу-Даби. Главная интрига по результату кроется в двух фамилиях: Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон подошли к финалу сезона с одинаковым количеством очков – по 369,5. Такого в Формуле 1 не было с 1974 года. Хэмилтон выиграл шесть из последних семи сезонов, но сейчас все сложно.
«Мерседес» доминирует в Формуле 1 с 2014 года. Хэмилтон единственный раз упускал титул в 2016-м, когда проиграл напарнику Нико Росбергу. В этом году появился другой претендент: Макс Ферстаппен из «Ред Булла» лидировал в гонках сезона 651 круг. Льюис Хэмилтон был лидером кругов за все Гран-при, каждый из остальных пилотов – меньше ста.
Ферстаппен почти весь сезон доминировал по очкам, но к Абу-Даби растерял все преимущество. Последний раз он пропустил Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии – там у них даже случилось столкновение. За один из моментов Ферстаппен получил пятисекундный штраф. Уже после гонки он раскритиковал судейство и быстро ушел с церемонии награждения.
На Гран-при Абу-Даби Ферстаппен оказывается в ситуации, где ему даже выгодно столкновение с Хэмилтоном при совместном вылете с трассы. При равном количестве очков Ферстаппен остается выше из-за большего числа побед в гонках. Он победил в девяти Гран-при за сезон, Хэмилтон – в восьми. По регламенту этот пункт учитывается первым при равенстве между пилотами.
Равенство по очкам с чемпионством Ферстаппена останется при трех фантастических ситуациях:
🏎️ Если оба пилота не завершат гонку.
🏎️ Если оба пилота финишируют, но без набранных очков (или их не получит Хэмилтон).
🏎️ Если один из них займет девятое место (получит 2 очка), а второй – десятое (1 очко). При таком раскладе второй должен показать лучший круг, чтобы получить дополнительное очко.
При любых других результатах работает одно правило: кто финиширует выше – тот и станет победителем сезона. Уже сейчас отец Ферстаппена отвечает на вопросы о том, попытается ли его сын выбить Хэмилтона с трассы. Ответ Йоса Ферстаппена на все наезды: «Не думаю, что исход будет таким». Но в том же интервью он добавил: «Он сделает все, чтобы победить».
Босс «Мерседеса» Тото Вольфф боится, что исход сезона решится именно в столкновении. Он публично напомнил, что за пилотирование в Саудовской Аравии Ферстаппен уже получал штрафы. Вольфф призывает к такому отношению к итогам сезона: «Мы хотим чистого чемпионата. Если победителем будет Макс, я смирюсь. Но мы просто желаем, чтобы это было справедливо».
На исход борьбы может повлиять и судейская комиссия. Она рассматривает все инциденты, которые происходят в гонке. Для виновника предусмотрены различные наказания. Чаще всего – штрафы. В Саудовской Аравии Ферстаппен получил два штрафа. О пятисекундном наказании он знал еще в гонке. Уже после нее к времени Ферстаппена добавилось еще десять секунд.
Из-за агрессивного пилотирования сам Хэмилтон настороженно относится к Ферстаппену. После Гран-при Саудовской Аравии он назвал Ферстаппена сумасшедшим парнем. Для понимания: Ферстаппен странно пропускал Хэмилтона вперед, когда на этом настаивали судьи. Сначала он замедлился, потом ускорился, затем снова замедлился. В итоге они вообще столкнулись.
Букмекеры считают именно Хэмилтона фаворитом предстоящей гонки. Коэффициент на его победу в Абу-Даби – 1,45, на взятие первого места Ферстаппеном – 3,00. «Мерседес» остается основным претендентом и на победу в Кубке Конструкторов. Там разрыв между ним и «Ред Буллом» составляет 28 очков. Максимально за гонку команда может получить 44 очка.
В той самой последней гонке 1974 года за титул боролись Эмерсон Фиттипальди («Макларен») и Джанклаудио Регаццони («Феррари»). Тогда победил Фиттипальди, который финишировал четвертым. Регаццони завершил гонку вне очковой зоны. В 2016-м Хэмилтон упустил чемпионство в пользу Нико Росберга. Тому помогло преимущество по очкам перед финальным Гран-при.
В Абу-Даби Росберг закончил гонку вторым, а после взятия титула вообще завершил карьеру. Макс Ферстаппен в случае победы из Формулы 1 не уйдет – ему 24 года. На всякий случай Ферстаппен уже заранее поблагодарил фанатов в инстаграме: «Пока что это был особенный сезон. Каким бы ни был исход, я везде ощущал поддержку оранжевой армии».